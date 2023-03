Piotr Reiss o wyczynie Lecha w Lidze Konferencji. Były kapitan Kolejorza tak prognozuje rewanż z wicemistrzem Szwecji

Lech pokazał bardzo dobry futbol

Mistrz Polski na tle Djurgarden zaprezentował się bardzo dobrze. Po pierwszej połowie prowadził po golu, który strzelił obrońca Antonio Milić. W drugiej połowie wygraną przypieczętował rezerwowy Filip Marchwiński. - Lech zagrał bardzo dobrze w defensywie - powiedział Piotr Reiss, który był gościem w programie TOTALbet na youtube. - Praktycznie Djurgarden nie stworzyło sobie sytuacji, poza tym jednym zamieszaniem po stałym fragmencie gry. Lech zagrał pewnie, tak jak od niego oczekiwaliśmy. Nie tak jak to było w spotkaniach ligowych z Lubinem i ze Śląskiem. Lech pokazał bardzo dobry futbol. Zabrakło mi jeszcze jednej bramki. Szkoda sytuacji Michała Skórasia w ostatniej minucie, bo wtedy to byłby taki pewny wynik. Natomiast mecz w Szwecji będzie zupełnie inny. Nie patrzmy jednak na perspektywę spotkania w Poznaniu, bo Lech na wyjeździe zagra inaczej taktycznie. Na pewno spokojnie i bardziej defensywnie. Wydaje mi się, że nastawi się na grę z kontry, co też bardzo lubi grać wykorzystując szybkość zawodników ofensywnych. Co do zespołu Djurgarden, to zagrał słabe spotkanie. Jeśli tak samo zaprezentują się w rewanżu, to będą bez szans. Ale sądzę, że tam mecz będzie troszkę inaczej wyglądał. Będzie ze strony Szwedów więcej walki na własnym boisku - prognozował były król strzelców polskiej ekstraklasy.

Marchwiński w końcu zacznie grać na miarę talentu

W drugiej połowie szansę dostał Filip Marchwiński, który był krytykowany za pudło w meczu z Bodo/Glimt. W pierwszym spotkaniu z wicemistrzem Norwegii zmarnował bowiem wyśmienitą okazję i w ten sposób Lech zamiast wygrać na wyjeździe, zremisował bezbramkowo. Na szczęście w starciu z Djurgarden zrehabilitował się za tamtą wpadkę. - Jeszcze niedawno był w gronie 50 najlepszych piłkarzy młodego pokolenia według UEFA - przypomniał były kapitan Lecha w programie Totalbet, który był nadawany na żywo podczas relacji meczu z Djurgarden. - Od tego momentu trochę się jego rozwój zatrzymał. Brak stabilizacji i częstych występów spowodowały, że nie rozwinął się tak jak przepowiadano. W tym sezonie trener John van den Brom naprawdę stawia na tego zawodnika. Zaczął wychodzić w pierwszym składzie, dostaje swoje szanse. Mam nadzieję, że tym sezonem pokaże to, że ma potencjał, że będzie potrafił podnieść swoje statystyki czyli bramki i asysty, co jest najważniejsze u piłkarza. I być może rozwinie się tak jak trzeba i odejdzie, gdzieś dalej, wyżej i będzie się rozwijał - prorokował Reiss.