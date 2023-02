Podjęto stanowczą decyzję w sprawie Dariusza Szpakowskiego. Koniec wieloletniej tradycji, tego na antenie TVP już nie zobaczymy

Dariusz Szpakowski miał wymarzone zakończenie pracy przy mistrzostwach świata. Finał Argentyna – Francja był niezwykle emocjonujący, co zdarza się nieczęsto. Legendarny komentator był świadkiem historycznego zdobycia Pucharu Świata przez Leo Messiego, któremu w zasadzie tylko tego trofeum brakowało do uzupełnienia niebotycznej kolekcji i to było świetne zwieńczenie także występów Szpakowskiego przy mundialach w roli komentatora. Wielu kibiców z pewnością nie będzie mogło się pogodzić, że już nie usłyszy jego głosu przy tak wielkiej imprezie, a niespodziewanie fani Szpakowskiego otrzymają kolejny cios. Z ramówki TVP znika prowadzony przez niego program „4-4-2”.

Znany program znika z TVP, Szpakowski prowadził go przez lata

O zmianach w ramówce TVP Sport informuje portal wirtualnemedia.pl. Okazuje się, że zmieniono datę nadawania programu „Stan Futbolu” z soboty na niedzielę, a w jego miejsce w sobotniej ramówce wskoczy nowy program „7 dni sport”.

Zmiany dotyczą wspomnianego też „4-4-2”, który przez lata prowadzony był przez Dariusza Szpakowskiego. W 2021 roku zmieniono dzień nadawania programu z poniedziałku na środy. Ostatni odcinek „4-4-2” wyemitowano w listopadzie przed startem mundialu i okazuje się, że nie wróci on już na antenę TVP Sport.