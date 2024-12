Paweł Golański o rewelacyjnym beniaminku. Motor mocno dodał gazu, goni czołówkę ligi i pruje do Europy? „Na każdym kroku czuć głód ekstraklasy”

Oczywiście zmianie uległ także sam Raków. - Nie ma już z nami Ante Crnaca, który w pierwszym spotkaniu z Motorem zrobił różnicę – przypomniał szkoleniowiec Rakowa. Chorwat sprzedany został latem za rekordowe pieniądze. - Trudno było nie skorzystać z oferty transferowej na takim poziomie, i zarazem trudno było stawać na drodze jego sportowego rozwoju. Tym niemniej był to jeden z tych transferów, którego przeprowadzenia nie zakładaliśmy – przyznał Papszun.

Generalnie – przy wielu transferach „wychodzących” z klubu – opiekun „Medalików” nie krył zadowolenia z pozycji zespołu na półmetku. - 35 punktów, tylko dwie porażki – to w mojej ocenie bardzo dobry wynik. Szanuję tych ludzi, którzy go dowieźli do półmetka – komplementował podopiecznych. Choć i nie krył, że nie wszystko szło gładko. - W kategorii „meczów, które nie powinny się zdarzyć”, umieściłem aż trzy nasze spotkania: z Koroną, Śląskiem i Katowicami – przyznał Papszun. Ale też przypomniał, że żadnego z nich Raków nie przegrał.

W sobotę przy Limanowskiego zagra wspomniany beniaminek z Lublina. Po poniedziałkowym zwycięstwie – czwartym z rzędu w lidze – z Radomiakiem, Motor wskoczył na 7. miejsce w tabeli! - Rywale są w dobrym dla siebie momencie, mają niezły flow – podkreśla Marek Papszun. - Ale nie jest to przypadek, tylko bardzo dobra praca młodego polskiego trenera. Mateusz Stolarski wprowadził zespół do ekstraklasy i przeprowadził go suchą stopą przez trudny początek. Osobiście bardzo cenię jego pracę, a w niej - szczególnie skromność i pokorę – komplementował szkoleniowca Motoru.

- Te dwie ostatnie cechy pewnie trochę przeszkadzają w niektórych elementach autopromocji, w której istotne bywają inne elementy, niekoniecznie wartościowe – oceniał trener Rakowa. Po czym z uśmiechem – w końcu to właśnie autopromocja… - dodawał: - Cieszę się, że mogłem się przyczynić do rozwoju młodych trenerów, być dla nich inspiracją!

Mecz Raków – Motor Lublin w ramach 18.kolejki ekstraklasy rozpocznie się w Częstochowie w sobotę o 20.15. Transmisja w Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport 4K Ultra HD.

🔙 W pierwszym meczu sezonu wygraliśmy z Motorem Lublin 2:0 po bramkach Ante Crnaca oraz Dawida Drachala. W sobotę starcie przy L83 🔜#ThrowbackThursday pic.twitter.com/oJpLnXFYpH— Raków Częstochowa (@Rakow1921) December 5, 2024