Raków rozda karty w walce o mistrzostwo? Trener wicelidera o podejściu i angażu Marka Papszuna

W ostatniej kolejce Raków zagra u siebie ze Śląskiem, który musi wygrać, aby mieć szanse na mistrzostwo Polski. W tym tygodniu częstochowski klub ogłosił, że w rządy przejmie trener Marek Papszun. To właśnie on uczynił z Medalików ligowego potentata. Zastąpi Dawida Szwargę, który wprawdzie zagrał w fazie grupowej ligi Europy, ale zawiódł w ekstraklasie. Czy angaż Papszuna podziała na piłkarzy Rakowa w meczu ze Śląskiem w ostatniej kolejce ligi? - To było celowe zagranie, żeby ogłosić nazwiska nowego trenera przed ostatnią kolejką - ocenił trener Jacek Magiera podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - To ma pobudzić zespół. Każde miejsce wyżej w tabeli, to dodatkowe pieniądze dla klubu i możliwość zatrudnienia kolejnych zawodników. Nie wierzę, aby Raków nam się podłożył, czy ułatwił zadanie. Raków to ustępujący mistrz. Będzie chciał dobrze pokazać się na koniec sezonu - przekonywał.

Jacek Magiera o presji w walce o tytuł. Trener Śląska mówi o luzie, swobodzie i modzie na klub z Wrocławia

Śląsk zapowiada zwycięstwo pod Jasną Górą

Zatrudnienie Papszuna i ogłoszenie go w tym momencie, aby być rodzajem terapii wstrząsowej dla piłkarzy Rakowa. Muszą pokazać się przed nowym-starym szkoleniowcem w kontekście kolejnych rozgrywek. - Będziemy koncentrować się na naszej drużynie - zastrzegł trener Jacek Magiera podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - W naszej sytuacji nic się nie zmienia: mamy wygrać. Jesteśmy ambitni i chcemy wygrać - zadeklarował szkoleniowiec wrocławskiej drużyny.

Marek Papszun wzbudzał respekt u rywali. Taki przydomek podczas kariery zyskał trener Rakowa

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Mistrzem Polski w sezonie 2023/24 zostanie... Jaga!!! Śląsk!!!

i Autor: Cyfrasport Jacek Magiera