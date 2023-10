Raków zmaże plamę w Lidze Europy? Tak zamierza zagrać Sporting Lizbona z mistrzem Polski

Raków liczy na przełamanie

W tym sezonie Sporting ma powody do zadowolenia. Jest liderem w lidze portugalskiej, gdzie wygrał siedem meczów i tylko raz zremisował. W Lidze Europy wygrał ze Sturmem Graz i przegrał z Atalaną Bergamo. I to jest jedyne niepowodzenie potugalskiej ekipy w tym sezonie. Jak Sporting podchodzi do rywalizacji z Rakowem i na co może liczyć mistrz Polski?

Postraszyć Sporting mądrością: czy to dobry scenariusz na pierwsze punkty Rakowa w Lidze Europy? Tak twierdzi Milan

Sporting przyjeżdża po wygraną

- Sporting będzie chciał narzucić swój styl gry i zdominować przeciwnika - powiedział Nuno Gomes w rozmowie z "Super Expressem". - Podobnie grał zarówno w Austrii, jak i w Portugalii przeciwko Atalancie. Porażka z Włochami sprawiła, że „Lwy” zrobią wszystko, aby odrobić stracone punkty w Polsce. Mistrz Polski jest najmniej znany, co nie znaczy, że najłatwiejszy. Raków będzie bardzo zdeterminowany, aby zdobyć pierwsze punkty. Dlatego Sporting musi być bardzo skoncentrowany. W Portugalii pamiętamy mecze przeciwko polskim drużynom na ich terenie. Wszyscy wiemy, że nigdy nie było łatwo. Ewentualna porażka z Rakowem bardzo skomplikowałaby sytuację w tabeli. Jestem przekonany, że celem będzie wygrana na wyjeździe - zapowiedział były reprezentant Portugalii.

Mistrz Polski szuka pierwszych punktów w Lidze Europy. Przed meczem ze Sportingiem pewnych słów w Rakowie unikają

Futbologia 2023.10.20 - Sami Sobie Taki Los Zgotowali! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy Raków Częstochowa wyjdzie z grupy w Lidze Europy? Tak! Nie Trudno powiedzieć