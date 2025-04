W tym momencie Guirassy jest najlepszym strzelcem tej edycji Champions League. W dorobku ma 13 bramek. Jest wszechstrony, co pokazał właśnie w starciu z Barceloną: trafiał prawą i lewą nogą oraz głową. Obecnie as Borussii jest nan topie, zachwyca w Bundeslidze i w europejskich pucharach. Jednak nie zawsze wszystko dobrze układało się w jego karierze.

W Zabrzu potrafią żegnać z klasą! Lukas Podolski o rozstaniu Górnika z Janem Urbanem

Były reprezentant Polski Marek Jóźwiak w Canal+ Sport zdradził, że interesował się losem tego zawodnika. Był to moment, gdy Guirassy rozstawał się z Rennes i był bez kontraktu. Miał wtedy problemy zdrowotne. Jóźwiak przyznał, że próbował zainteresować jego osobą kluby Ekstraklasy. Jednak nie było odzewu. Nikt nie zdecydował się na jego angaż.

Jan Urban bez ceregieli pożegnany w Zabrzu. Mamy komentarz trenera do całej sytuacji. „Forma rozstania słaba jest” [ROZMOWA SE]

Polski kluby mogą żałować, że nie skusiły się na Gwinejczyka, bo jak pokazują dalsze losy piłkarza, z czasem mogły na nim nieźle zarobić. Guirassy zamiast do Polski przeniósł się do Niemiec. Spędził dwa lata w Stuttgarcie, skąd za 18 mln euro wyciągnęła go Borussia. I na pewno nie żałuje tego ruchu, co pokazał rewanż z Barceloną.

Nicola Zalewski wskoczy na wyższy poziom? Piotr Czachowski o kadrowiczu w Interze [ROZMOWA SE]

Były reprezentant Polski Marek Jóźwiak w Canal+ Sport zdradził, że interesował się losem tego zawodnika. Był to moment, gdy Guirassy rozstawał się z Rennes i był bez kontraktu. Miał wtedy problemy zdrowotne. Jóźwiak przyznał, że próbował zainteresować jego osobą kluby Ekstraklasy. Jednak nie było odzewu. Nikt nie zdecydował się na jego angaż.

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Następne pytanie

Sonda Kto zostanie mistrzem Polski 2024/25? Lech Poznań Raków Częstochowa Legia Warszawa Pogoń Szczecin Jagiellonia Białystok