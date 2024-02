Rezerwowy odmienił losy meczu. Trzecia wygrana Portowców na wiosnę[WIDEO]

Pogoń ruszyła z takim animuszem, że po kilkunastu sekundach powinna prowadzić, ale Etfhymis Koulouris z… jednego metra nie potrafił umieścić piłki w siatce. Co nie udało się Grekowi z najbliższej odległości, udało się Rafałowi Kurzawie z 20 metrów. W 12 minucie popisał się pięknym uderzeniem i w końcu przełamał strzelecką niemoc, bo poprzedniego gola w lidze strzelił w październiku 2021 roku. Tuż przed przerwą obie drużyny miały po jednej okazji do zdobycia gola, ale na tym skończyło, bo ani Dani Ramirez ani Wahan Biczachczjan nie wcelowali w bramkę.

Ramirez poprawił się już w 47 min. Wykorzystał błędy obrony Portowców i strzałem z lewej nogi pokonał Bartosza Klebaniuka zastępującego Valentina Cojocaru. Trener Jens Gustafsson sięgnął po rezerwowych, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Osiem minut po wejściu na boisko Alex Gorgon zdecydował się na strzał, a piłka po odbiciu się od jednego z z obrońców wpadła do siatki. Po następnych siedmiu minutach znów trafił Gorgon. Tym razem piłka spadła mu pod nogi po strzale Kamila Grosickiego. Pogoń grała na dużym luzie, co pozwoliło strzelić swojego gola „Grosikowi”. Luzu był aż za dużo , bo szczecinianie w 83 min, popełnili prosty błąd przy wyprowadzeniu piłki, a młody Antoni Młynarczyk strzelił swojego debiutanckiego gola w ekstraklasie. Na tym skończyły się strzeleckie popisy, a Pogoń przynajmniej do jutra wskoczyła na ligowe podium. Może ją z niego strącić Lech, który zagra ze Śląskiem.

Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź 4:2 (1:0).

Bramki: 1:0 Rafał Kurzawa (13), 1:1 Dani Ramirez (47), 2:1 Alexander Gorgon (63), 3:1 Alexander Gorgon (70), 4:1 Kamil Grosicki (82), 4:2 Antoni Młynarczyk (85).

Żółta kartka - Pogoń Szczecin: Leonardo Koutris, Patryk Paryzek. ŁKS Łódź: Kay Tejan, Engjell Hoti.

Sędzia: Tomasz Musiał (Kraków). Widzów 17 534.

Pogoń Szczecin: Bartosz Klebaniuk - Linus Wahlqvist, Danijel Loncar (55. Leo Borges), Mariusz Malec, Leonardo Koutris - Wahan Biczachczjan (77. Marcel Wędrychowski), Joao Gamboa, Rafał Kurzawa, Adrian Przyborek (55. Alexander Gorgon), Kamil Grosicki (86. Olaf Korczakowski) - Efthymis Koulouris (86. Patryk Paryzek).

ŁKS Łódź: Aleksander Bobek - Bartosz Szeliga, Rahil Mammadov, Marcin Flis, Riza Durmisi - Pirulo (69. Piotr Janczukowicz), Michał Mokrzycki, Thiago Ceijas (69. Engjell Hoti), Husein Balic (83. Kamil Dankowski) - Dani Ramirez, Kay Tejan (83. Antoni Młynarczyk).(PAP)