Emocjonująca końcówka w Kielcach. Rezerwowy w roli głównej, pierwsza wygrana w sezonie [WIDEO]

Co za piękności!

W pierwszej połowie na boisku nic się nie działo poza tym, że VAR sprawdzał sytuację, czy obrońca Stali Alvis Jaunzems dotknął piłkę ręką przed własną bramką, ale tak nie było. Natomiast po rozpoczęciu drugiej połowy działo się bardzo dużo. W 47. min piłkarz Stali Krzysztof Wołkowicz bezmyślnie kopnął w polu karnym Jewgienija Szykawkę i arbiter bez wahania podyktował karnego. Na swojego pierwszego gola w ekstraklasie zamienił go Pedro Nuno. To Portugalczyk sprowadzony przed sezonem z azerskiego FK Sabail.

Liga Mistrzów wraca do TVP ! Pilna wiadomość gruchnęła nagle, kibice będą w siódmym niebie

Po golu wszystko wróciło do normy, czyli dużej nudy na boisku. Trener Kamil Kiereś szukał szansy na wyrównanie w kolejnych zmianach piłkarzy. Zawodnicy Korony przeszkadzali gościom jak mogli, żeby utrzymać prowadzenie, ale nie zrobili tego w 86. minucie. Maciej Domański dostał piłkę przed polem karnym podbiegł kilka metrów i huknął precyzyjnie w róg bramki. Gdy wydawało się, że to rozpędzeni mielczanie mogą zadać decydujący cios stało się inaczej. Po dośrodkowaniu z lewej strony wprowadzony kilkadziesiąt sekund wcześniej Dawid Błanik strzelił na bramkę, a piłka odbiła się od obrońcy Stali Marvina Sengera i wpadła do siatki. W ten sposób Korona odniosła pierwsze zwycięstwo w sezonie i awansowała na 14. miejsce w tabeli.

Katastrofalne zderzenie piłkarzy Legii. Jędrzejczyk potwornie znokautowany przez Tobiasza. Obrońca zalał się krwią

Korona Kielce - Stal Mielec 2:1 (0:0).

Bramki: 1:0 Pedro Nuno (48-karny), 1:1 Maciej Domański (86), 2:1 Dawid Błanik (90+1).

Żółta kartka - Korona Kielce: Wiktor Długosz. Stal Mielec: Koki Hinokio.

Sędzia: Sebastian Krasny (Kraków). Widzów 11 057.

Korona Kielce: Xavier Dziekoński - Hubert Zwoźny (89. Wiktor Długosz), Miłosz Trojak, Piotr Malarczyk (46. Marcel Pięczek), Pau Resta, Konrad Matuszewski - Yoav Hofmeister, Pedro Nuno (89. Dawid Błanik), Martin Remacle (61. Shuma Nagamatsu) - Jewgienij Szykawka, Adrian Dalmau (70. Danny Trejo).

Stal Mielec: Jakub Mądrzyk - Marvin Senger, Mateusz Matras, Bert Esselink - Krzysztof Wołkowicz (57. Robert Dadok), Matthew Guillaumier (76. Fryderyk Gerbowski), Maciej Domański, Koki Hinokio (57. Adrian Bukowski), Alvis Jaunzems (57. Krystian Getinger) - Ilja Szkurin, Łukasz Wolsztyński (61. Ravve Assayag).(PAP)