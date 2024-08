Katastrofalne zderzenie piłkarzy Legii. Jędrzejczyk potwornie znokautowany przez Tobiasza. Obrońca zalał się krwią

Co za piękności!

Wydawać by się mogło, że nic złego nie może się stać. Długie podanie podanie jednego z piłkarzy Śląska Wrocław, piłka spadała w okolice dwudziestego metra. Do piłki z własnej szesnastki wyszedł Kacper Tobiasz, a będący ostatnim obrońcą w ustawieniu defensywy Legii Artur Jędrzejczyk - cofał się po piłkę.

Stoper chciał futbolówkę wybić do przodu, z tym samym zamiarem do końca na piłkę poszedł Tobiasz. Nastąpił błąd w komunikacji, przez który "Jędza" mocno ucierpiał. Bardzo szybko doświadczony piłkarz Wojskowych "zalał się" krwią. Do zdarzenia doszło pod koniec pierwszej połowy spotkania, przy stanie 0:0.

Artur Jędrzejczyk natychmiast został przetransportowany do szpitala, na drugą połowę nie wyszedł również Kacper Tobiasz. Goncalo Feio musiał w przerwie przeprowadzić dwie zmiany. Radovan Pankov zastąpił Jędrzejczyka, a Gabriel Kobylak wskoczył między słupki za Kacpra Tobiasza.

