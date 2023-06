i Autor: cyfrasport Daniel Szczepan

34. kolejka 1. ligi

Ruch w trzy lata z III ligi do ekstraklasy? To ten napastnik ma dać przepustkę do elity

W sobotę ostatnią kolejkę rozegrają pierwszoligowcy. Najważniejsze spotkanie 34. kolejki rozegrane zostanie w Gliwicach, gdzie Ruch podejmie GKS Tychy. Wygrana „Niebieskich” oznaczać będzie, że po sześciu latach od chwili opuszczenia piłkarskiej elity i zaliczenia spektakularnej serii trzech kolejnych spadków (aż do III ligi), czternastokrotny mistrz Polski ponownie zamelduje się wśród najlepszych w kraju. I to po – równie spektakularnej – passie trzech awansów.