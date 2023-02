Sebastian Mila o obiecującym polskim piłkarzu. "Dźwiga ciężar wielkiego klubu"

Patryk Stępiński uspokaja po kapitalnej rundzie jesiennej Widzewa: „Naszym celem jest utrzymanie. Gdy to osiągniemy, pomyślimy co dalej”

Tobiasz jest coraz pewniejszy

Najwyższe notowania u byłej gwiazdy ekstraklasy ma Kacper Tobiasz. Bramkarz Legii to największe odkrycie obecnego sezonu. Za dobre występy w lidze pojechał z kadrą na mundial w Katarze, jako czwarty golkiper. - Tobiasz jest coraz pewniejszy - analizował Mila. - Co najważniejsze: dźwiga ciężar wielkiego klubu jakim jest Legia. To nie jest łatwe. Jak będzie miał pokorę i pewność siebie, to może wiele osiągnąć w futbolu. Wierzę w tego chłopaka - stwierdził.

Włodarczyk - talent z papierami

Od początku sezonu w Górniku występuje Szymon Włodarczyk. W ekstraklasie debiutował jako gracz z Legii. W dorobku ma dwa tytuły, ale pierwszego gola w lidze strzelił już w barwach śląskiego klubu. W dorobku ma siedem bramek. - To kolejny talent z papierami - prognozował Mila. - Pokazał się jesienią w Górniku i zrobił się wokół niego szum. Mówiło się o zainteresowaniu jego osobą ze strony zagranicznych klubów. Dobrze, że został. Mogę zapewnić, że będzie miał we mnie wiernego kibica. Życzę mu, aby dalej był skuteczny, rozwijał się i prześcignął w piłkarskich osiągnięciach tatę Piotra - opowiadał.

Łęgowski ma swobodę i lekkość

Były kadrowicz przyznał, że wiele z uwagą będzie śledził jak w Pogoni rozwija się Mateusz Łęgowski. Talent tego pomocnika dostrzegł trener Czesław Michniewicz, bo to za jego młodzieżowiec zadebiutował w reprezentacji Polski. - Mam nadzieję, że na tym występie nie zakończy - ocenił. - To jest jego poprzeczka, którą musi przeskoczyć. Podoba mi się w nim to, że z piłką jest na ty. Nie ma w nim obaw. Brał odpowiedzialność na siebie, ryzykował, nawet kosztem tego, że czasami taka postawa mogła zakończyć się stratą. Jest w jego grze duża swoboda i lekkość - komplementował młodego pomocnika Pogoni.

Borys jest lepszy od młodego Mili

Na koniec Mila wskazał jeszcze jedno nazwisko, któremu zamierza się bacznie przyglądać. To 17-letni Karol Borys ze Śląska. Zaznaczył od razu, że pomocnik Śląska to melodia przyszłości, który stawia pierwsze kroki w seniorach. - Wiem na co go stać. Potrzebuje czasu, ale to obiecujący zawodnik - wyznał. - Będę mu się przyglądał, czy robi postępy. Lewa nóżka bardzo dobra, lepsza niż u mnie w tym wieku. Tak, jest lepszy, zdecydowanie. Borys ma zmysł do rozwiązywania sytuacji, pomysł na granie i kreatywność. To bardzo lubię i cenię. Życzę młodym piłkarzom, aby utrzymali formę w kilku meczach, a nie zachwycali tylko w jednym występie. Ale stabilizacja na tym etapie to nie lada wyzwanie - podkreślił Mila.

i Autor: Cyfrasport Kacper Tobiasz nie dał się pokonać w debiucie

i Autor: Cyfrasport Szymon Włodarczyk

