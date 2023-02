Sensacyjne transfery Wieczystej. Trzecioligowiec sięga po sprawdzonych piłkarzy

Josue ma powody do satysfakcji. To był jubileuszowy występ kapitana Legii [WIDEO]

Cel Wieczystej, która zajmuje 3 miejsce w swojej grupie III ligi jest jeden – awans do II ligi. W przerwie zimowej do klubu, którego właścicielem jest krakowski biznesmen Wojciech Kwiecień trafili: Bułgar Simeon Sławczew, Holender Hennos Asmelash oraz Polacy - bramkarz Antoni Mikułko i Karol Danielak z Widzewa, ale to nie wszystko. Jak ustalił Super Express bardzo blisko Wieczystej jest Srdjan Spiridonović. To Austriak posiadający również serbskie obywatelstwo. Grał w Pogoni Szczecin w sezonie 2019/2020 pokazując spore umiejętności. W 23 meczach strzelił 6 goli i zaliczył 3 asysty.

Rozstał się z Pogonią w trochę burzliwych okolicznościach i przeniósł się do Crvenej Zvezdy Belgrad. Z niej był kilkakrotnie wypożyczany, a ostatnim jego klubem był Atromitos Ateny. 30-letni Spiridonović jest zawodnikiem ofensywnym mogącym grać zarówno na środku ataku, jak i obu skrzydłach. Nie musi on być ostatnim wzmocnieniem Wieczystej przed rozpoczynającą się w marcu rundą wiosenną w III lidze. Do Wieczystej może również trafić napastnik Bartosz Śpiączka. To niespełna 32-letni piłkarz, z wielkim doświadczeniem w ekstraklasie, w której rozegrał już 170 meczów. Jest zawodnikiem Korony Kielce, ale w rundzie wiosennej tylko w meczu z Legią wyszedł w podstawowym składzie, później był rezerwowym. W ostatnim meczu przeciwko Lechii Gdańsk, nie było go w kadrze meczowej, co może oznaczać, że niebawem zmieni barwy klubowe.

