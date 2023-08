Sensacyjny transfer reprezentanta Polski do Ekstraklasy na ostatniej prostej! To byłby prawdziwy hit

Przygoda Pogoni Szczecin w europejskich pucharach dobiegła końca na trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy. W niej faworyzowany Gent nie dał szans "Portowcom" i właściwie już w pierwszym meczu rozstrzygnął losy dwumeczu. Bolesna porażka 0:5 na zawsze zapisze się w historii Pogoni, ale podopieczni Jensa Gustafssona zadbali o pożegnanie w lepszym stylu. W rewanżu to polski klub wygrał 2:1. Ostatnie dni to dla kibiców Pogoni naprawdę szalony okres - w tydzień doszło do klęski w Belgii, fatalnej porażki ligowej z Radomiakiem i honorowego zwycięstwa z Gentem. Do tego tuż przed rewanżem w LKE ogłoszono transfer Mateusza Łęgowskiego do włoskiej Salernitany. Tym samym w środku pola "Portowców" powstała luka, którą dość niespodziewanie ma zastąpić inny z reprezentantów Polski!

Jacek Góralski blisko transferu do Pogoni Szczecin

Chodzi o Jacka Góralskiego. Kilka dni temu informację o zainteresowaniu tym piłkarzem ze strony Pogoni przekazał związany wyjątkowo blisko ze szczecińskim klubem Daniel Trzepacz. Po czwartkowych meczach kwalifikacji LKE jeszcze więcej światła na tę sprawę rzucił Adam Sławiński z Kanału Sportowego. "Kolega Kamila Grosickiego, grali razem w reprezentacji, środek pola. W trudnej sytuacji klubowej... Jacek Góralski, zobaczymy jak ta sytuacja się rozstrzygnie" - przekazał dziennikarz.

Jego informacje szybko potwierdził też Trzepacz. Na Twitterze opublikował on niezwykle wymowny wpis. "Blisko" - napisał w odpowiedzi do rewelacji o zainteresowaniu Góralskim sprzed kilku dni. 21-krotny reprezentant Polski 10 sierpnia rozwiązał kontrakt z VfL Bochum, gdzie kompletnie się nie odnalazł i jako wolny zawodnik ma przyszłość w swoich rękach. Wydaje się, że to Pogoń jest najbliżej zakontraktowania niespełna 31-latka.

‼️BĘDZIE TRANSER??? 🔍GÓRALSKI ➡️ POGOŃ 🧐Coś jest podobno na rzeczy ⤵️ pic.twitter.com/NPYcGXLCRq— Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) August 17, 2023

