Sensacyjny transfer w Ekstraklasie, piłkarz Tottenhamu trafi do Radomiaka! Jest wart miliony euro

Jak to możliwe, że tak utalentowany i drogi piłkarz trafi do Radomia? Vusković, który ma niespełna 17 lat (skończy 24 lutego) został kupiony latem ubiegłego rok przez londyński klub z Hajduka Split za 13,8 mln euro. Na razie nie może dołączyć do drużyny „Kogutów”, gdyż nie ukończył 18 lat. Będzie to możliwe w 2025 roku. Dlatego pozostał w Hajduku i jesienią grał w zespole juniorów. Występując na pozycji środkowego obrońcy w 14 meczach zdobył 6 bramek. Wcześniej, bo w rundzie wiosennej poprzedniego sezonu zaliczył 11 występów w pierwsze drużynie Hajduka. Ma znakomite warunki fizyczne, gdyż mierzy 193 cm wzrostu.

O wypożyczeniu utalentowanego nastolatka do Radomiaka poinformował dziennikarz angielskiego „The Atletic”, David Ornstein. Pozyskanie niespełna 17-letniego piłkarza może dziwić, ale widocznie trener Maciej Kędziorek ma pomysł i widzi piłkarza w I składzie drużyny. Jesienią parę stoperów Radomiaka najczęściej tworzyli Mateusz Cichocki i Raphael Rossi. Jest pewne, że w Radomiaku Chorwat spędzi tylko pół sezonu. Później wróci do Hajduka i zapewne będzie wypożyczony do mocniejszej ligi, zanim ostatecznie trafi do Tottenhamu.

