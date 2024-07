Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk NA ŻYWO transmisja z meczu Ekstraklasy 19.07.2024

Tomasz Frankowski przygotował szczególny gadżet dla trenera Jagiellonii. Ale jest rzecz, która mocno go martwi

Piątek, 19 lipca, to dzień rozpoczęcia nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Już w pierwszym meczu do gry wróci mistrz Polski - Jagiellonia Białystok. Obrońcy tytułu zagrają o 18:00 przed własną publicznością z Puszczą Niepołomice. Pierwszego dnia nowego sezonu zaprezentuje się jednak nie tylko mistrz, lecz także wicemistrz kraju. W jednym z hitów inauguracyjnej kolejki Śląsk Wrocław podejmie u siebie Lechię Gdańsk. Te dwa kluby łączy przyjaźń, a samo spotkanie ma być prawdziwą fiestą. W przerwie dojdzie nawet do "polskiego halftime show" - mowa o koncercie finalistki zeszłorocznej Eurowizji, Blanki. Na końcu liczy się jednak sport i wynik, a zarówno Śląsk, jak i Lechia chcą udanie rozpocząć nowy sezon. Czy drużyna Jacka Magiery po odejściu Erika Exposito utrzyma jakość? Czy targana organizacyjnymi problemami Lechia przełoży po awansie dobrą grę z 1. ligi na Ekstraklasę?

Mecz Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk odbędzie się w piątek, 19 lipca. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:30. Transmisja w TV na kanałach Canal+ Sport i Canal+ Sport 3, a online w usłudze Canal+ Online oraz na YouTube Canal+ Sport. Player video z meczem na żywo znajdziesz poniżej.