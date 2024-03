Śląsk Wrocław to tylko Erik Exposito? "Nie da się być liderem tylko dlatego, że..."

Na boisku jest twardy niczym… ojciec. Czy to właśnie on przeważy SZALĘ na korzyść Górnika w meczu z Lechem?

W tym roku jeszcze nie trafił...

Exposito jest gwiazdą Śląska, ale rok nie zaczął się dla niego najlepiej. Na razie w czterech występach ani razu nie pokonał bramkarzy rywali. W ostatnim meczu z Widzewem Hiszpan był rezerwowym, a na boisku pojawił się w ostatnim kwadransie. Czy trener Jacek Magiera stracił do niego zaufanie? Szkoleniowiec odpierał te argumenty. Tłumaczył, że w tym przypadku zadecydowała przyjęta taktyka na spotkanie z łodzianami.

Erik Exposito i Patryk Klimala szykują się na Jagiellonię. Ten duet zapewni Śląskowi tytuł?

Śląsk to nie tylko Erik, Śląsk to także konsekwencja

Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec wysoko umiejętności Exposito. Jednak stara się doceniać także postawę pozostałych piłkarzy wrocławskiej drużyny. - Mówimy o bardzo dobrym zawodniku, świetnym napastniku - powiedział trener Adrian Siemieniec podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - Świadczy o tym jego gra. Jednak nie chcę sprowadzać zespołu z Wrocławia wyłącznie do osoby hiszpańskiego atakującego. Nie chcę niczego ujmować kapitalnej pracy, jaką wykonał trener Jacek Magiera wraz ze sztabem i całą drużyną. Nie da się być liderem po 24. kolejkach tylko dlatego, że ma się w swoich szeregach jednego jakościowego piłkarza. Śląsk to nie tylko Erik, Śląsk to także konsekwencja, inni zawodnicy o wysokiej jakości - ocenił trener Siemieniec.

Adrian Siemieniec nie wytrzymał, stanął w obronie gwiazdy wicelidera. Stanowcza reakcja trenera Jagiellonii, te słowa nie przejdą bez echa

