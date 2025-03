W mistrzowskim sezonie Sławomir Abramowicz był rezerwowym

W ekstraklasie debiutował przed dwoma laty. Zaliczył wtedy trzy występy. Gdy w ubiegłym sezonie Jagiellonia sięgnęła po tytuł, to Abramowicz był rezerwowym. Występował tylko w meczach Pucharu Polski. Jednak w tej edycji trener Adrian Siemieniec zaufał młodzieżowemu reprezentantowi Polski, a ten go nie zawodzi. Sprawdza się w każdych rozgrywkach. Jest podporą zespołu, co zademonstrował w wygranym spotkaniu z Widzewem, w którym na brak pracy nie narzekał. Jak najbardziej zasłużył na wyróżnienie dla najlepszego piłkarza spotkania.

Bronił jak w transie z Widzewem

- Cieszę się, że mogłem być stuprocentowo skuteczny - tłumaczył Abramowicz, cytowany przez klubowe media. - Obroniłem to, co miałem obronić. Mieliśmy też nieco szczęścia, jak poprzeczka czy słupek. To już trzeci raz z rzędu, kiedy nie straciliśmy bramki. Gramy o coś więcej niż TOP 3. Chcemy powtórzyć zdobycie tytułu. Do tego ważny jest każdy punkt - wyznał.

Bramkarz Jagiellonii ma apeyt na sukces w Lidze Konferencji

Abramowicz zasmakował także występów w europejskich pucharach. Jagiellonia jest rewelacją Ligi Konferencji. Wkład w to osiągnięcie ma utalentowany bramkarz. W pierwszym meczu z Cercle Brugge zachował czyste konto, a mistrz Polski wygrał 3:0. Młodzieżowiec ma nadzieję, że białostoczanie w starciu z belgijskim klubem postawią stempel na awansie. Czy w tym spotkaniu zagra pierwsze skrzypce? Ostatnio młody zawodnik zdradził nam, że umie grać na tym instrumencie. Okazuje się, że muzyka i piłka to pasje golkipera Jagiellonii.

- Od 8. roku życia regularnie uczęszczałem na lekcje gry na skrzypcach - opowiadał Abramowicz w rozmowie z „Super Expressem”. - Przez kilka pierwszych lat łączyłem to z futbolem. Potem musiałem dokonać wyboru. Postawiłem na piłkę. Jednak nie zapominam o swoim ukochanym instrumencie i od czasu do czasu coś zagram. Teraz mam go coraz mniej, ze względu na intensywny sezon - tłumaczył.

Skrzypce i muzyka napędzają gwiazdę ekipy z Podlasia

Bramkarz ekipy z Podlasia zdradził także, że nie ogranicza się wyłącznie do skrzypiec. Dodał, że muzyka pozwala mu się zresetować po emocjach, które towarzyszą mu podczas meczów.

- Poza tym próbuję swoich sił również z gitarą oraz pianinem - wyjawił nam Abramowicz. - Muzyka jest dla mnie odskocznią. Jest miejscem, w którym mogę się zrelaksować - podkreślił golkiper białostockiej drużyny.

