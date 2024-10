i Autor: Cyfra Sport Sławomir Peszko

Nauczy się czegoś od Flicka?

Sławomir Peszko zdradził zaskakujące plany. Jedzie do FC Barcelona! Nie chodzi o oglądanie meczu

Sławomir Peszko wybiera się do Barcelony – potwierdził w rozmowie z „Kanałem Sportowym”. W programie Mateusza Borka przyznał, że nie chodzi jednak o oglądanie meczu, a ma tam do załatwienia inne sprawy. We wszystkim ma mu pomóc Robert Lewandowski. O co dokładnie chodzi?