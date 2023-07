Szlagier na inaugurację! Lech lepszy od Piasta?

Kursy TOTALbet: Piast Gliwice – Lech Poznań

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że zatrudnienie Aleksandara Vukovicia w roli pierwszego szkoleniowca Piasta okazało się strzałem „w dziesiątkę” gliwickich działaczy. 43-latek przejmował drużynę znajdującą się w okolicach strefy spadkowej, zastępując w dodatku prawdziwą legendę, którą był Waldemar Fornalik. „Vuko” z powierzonej roli wywiązuje się jednak do tej pory znakomicie, notując wyniki znacznie przewyższające oczekiwania. Dość powiedzieć, że Piastunki wygrały aż 13 z 20 ligowych spotkań pod wodzą serbskiego trenera, ubiegły sezon kończąc ostatecznie na wysokim, piątym miejscu. Drużyna pod wodzą Vukovicia nie gra może porywającego futbolu, jest za to niezwykle pragmatyczna i bezlitośnie wykorzystuje nieuwagę w szeregach defensywnych rywali. Kwestią otwartą pozostaje to, czy w nadchodzących rozgrywkach będzie podobnie. W śląskiej ekipie nie doszło do tej pory do niemal żadnych ruchów kadrowych – żaden z kluczowych zawodników nie odszedł, po stronie zysków możemy natomiast wyróżnić dwóch solidnych pierwszoligowców: Sergieja Krykuna (Górnik Łęczna) oraz Filipa Karbowego (Chojniczanka Chojnice). Trzon zespołu został zatem utrzymany, co z pewnością jest dobrą wiadomością dla „Aco”. Były piłkarz m.in. Legii Warszawa i Korony Kielce już na starcie sezonu 2022/2023 będzie miał natomiast twardy orzech do zgryzienia, już w 1. kolejce rywalem jego podopiecznych będzie bowiem Lech Poznań. Choć w opinii TOTALbet to goście z Wielkopolski będą nieznacznym faworytem tej rywalizacji, gospodarze na pewno nie są bez szans. Doskonale odzwierciedlają to kursy przygotowane przez bukmachera – zwycięstwo Piasta „wyceniono” na 3.22, natomiast Lecha na 2.35.

Lech natomiast przystępuje do nowego sezonu z niezwykle rozbudzonymi apetytami. Znakomity występ Kolejorza w poprzedniej edycji Ligi Konferencji Europy (ćwierćfinał) sprawił, że i w tym roku ambicje klubu sięgają podobnego etapu. Do tego zespół ze stolicy Wielkopolski będzie jednak chciał ugrać coś na krajowym podwórku. Poprzednie rozgrywki były pod tym względem mało udane – z Pucharu Polski poznaniaków bardzo szybko wyeliminował Śląsk Wrocław, w lidze zdecydowanie lepszy okazał się Raków Częstochowa, do którego ustępujący mistrz Polski stracił aż 14 punktów. W nadchodzącym sezonie działacze i sztab szkoleniowy za wszelką cenę będą chcieli uniknąć tego błędu, stąd też poważne wzmocnienia kadry pierwszego zespołu. Na Bułgarską trafili bowiem Ali Gholizadeh (Charleroi), Elias Andersson (Djurgardens IF), Miha Blazic (Angers) oraz Dino Hotic (Cercle Brugge), na stałe sprowadzono także Filipa Dagerstala. Naturalnie zanotowano też odejścia z klubu, a najbardziej odczuwalnym będzie z pewnością sprzedaż Michała Skórasia do Club Brugge). Wydaje się jednak, że obecnie kadra poznańskiego zespołu wydaje się mocniejsza i szersza niż przed rokiem. A to zwiastuje nie tylko udaną przygodę w Lidze Konferencji, ale i zażartą walkę pomiędzy topowymi polskimi klubami o tytuł mistrza kraju. Lechici do rozgrywek pucharowych przystąpią w najbliższy czwartek, zanim to jednak nastąpi, czeka ich inauguracja rozgrywek PKO BP Ekstraklasy. Już na starcie Kolejorz będzie miał niełatwą przeprawę, podopieczni Johna van den Broma udadzą się bowiem do Gliwic na mecz z Piastem. Choć szanse obu ekip na zwycięstwo wydają się zbliżone, bukmacherzy z TOTALbet nieco większe szanse dają gościom z Wielkopolski.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Piast – 3.22 remis – 3.40 Lech – 2.35

Podwójna szansa:

1X – 1.57 12 – 1.33 X2 – 1.36

Piast strzeli gola:

tak – 1.43 nie – 2.70

Lech strzeli gola:

tak – 1.31 nie – 3.27

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 7.80 powyżej 0.5 – 1.07

poniżej 1.5 – 2.96 powyżej 1.5 – 1.38

poniżej 2.5 – 1.66 powyżej 2.5 – 2.18

poniżej 3.5 – 1.24 powyżej 3.5 – 3.95

poniżej 4.5 – 1.08 powyżej 4.5 – 7.80

poniżej 5.5 – 1.08 powyżej 5.5 – 13.00

