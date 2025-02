Szykuje się wielka zmiana w polskiej piłce! PZPN ma nowy pomysł, kompletna rewolucja

Mecz Ekstraklasy został nagle przerwany. Piłkarze zeszli do szatni na dłuższy czas [WIDEO]

O ile rozgrywki Superpucharu Hiszpanii lub Włoch w obecnej mają zarówno swoich przeciwników, jak i zwolenników, to forma minitunieju zdaje się sprawdzać, a zainteresowanie rozgrywkami jest na o wiele większym poziomie, niż chociażby w naszym kraju. Superpuchar Polski wielokrotnie był krytykowany już za to, w jakiej formule się odbywa i że rozgrywki te nie cieszą się już takim szacunkiem, jak w przeszłości. Okazuje się, że niedługo może nastąpić prawdziwa rewolucja, a Polacy mogą dołączyć do swoich kolegów z Hiszpanii oraz słonecznej Italii.

Szykuje się rewolucja w polskiej piłce! PZPN ma nowy pomysł, kompletna rewolucja

Sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej, Łukasz Wachowski został zapytany podczas rozmowy na antenie "Kanału Sportowego", czy władze rozważają pójście śladek Hiszpanów i Włochów. - Tak, to też jest analizowane. Na końcu najważniejsze są siły i środki. Analizowaliśmy ten sposób rozegrania Superpucharu. Mam przekonanie, że można zbudować produkt z budżetem ok. 2 mln złotych - wyznał.

❗PZPN rozważa wprowadzenie Superpucharu w formie turnieju z 4 drużynami ❗🗣️ @LukasWachowski: "Na końcu najważniejsze są siły i środki. Analizowaliśmy ten sposób rozegrania Superpucharu. Mam przekonanie, że można zbudować produkt z budżetem ok. 2 mln złotych" https://t.co/MM2SG0aBQr pic.twitter.com/Nn6t996PKR— Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) February 16, 2025

W ostatnich pięciu latach po Superpuchar Polski sięgały Lechia Gdańsk (2020), Cracovia (2021), Raków Częstochowa (2022, 2023), Legia Warszawa (2024). Najwięcej razy w historii (6), po to trofeum sięgał Lech Poznań. Po raz ostatni w 2017 roku.