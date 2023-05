Tak Kamil Grosicki zareagował na brak powołania od Santosa. Media społecznościowe aż podpaliło, nie hamował się

Kamil Grosicki był w tym sezonie prawdziwym liderem Pogoni Szczecin i został nawet wybrany najlepszym piłkarzem ligi w trakcie plebiscytu PKO BP Ekstraklasy. Mimo to piłkarz nie znalazł uznania w oczach Fernando Santosa i nie otrzymał powołania do kadry na czerwcowe mecze przeciwko Mołdawii i Niemcom. Zawodnik, który podkreśla, że bardzo chętnie wróciłby do drużyny narodowej postanowił powiedzieć, co sądzi o braku gry w reprezentacji. Na swoich mediach społecznościowych opublikował wypowiedź, która wywołała dość duże zamieszanie w internecie.

Kamil Grosicki skomentował brak powołania do reprezentacji. Mocna wypowiedź w kierunku Santosa

Grosicki za pośrednictwem swojego Twittera nie ukrywa, że jest bardzo rozczarowany całą sytuacją. Jak sam mówi, jeszcze wczoraj cieszył się z tytułu najlepszego ligowca, jednak dzisiaj zmuszony jest do przełknięcia wyjątkowo gorzkiej pigułki.

- Piłka nożna - jednego dnia szczęśliwy, następnego dnia zawiedziony - napisał Kamil Grosicki.

Co ma do powiedzenia w sprawie Santos? Na konferencji prasowej nie ukrywał, że jest zadowolony ze swoich wyborów i to właśnie w grupie powołanych widzi przyszłość kadry.

- Powołani zostali ci, którzy w mojej ocenie są bliżsi tego, jak ma wyglądać gra reprezentacji - mówił trener polskiej kadry.