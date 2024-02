i Autor: Cyfrasport Kosta Runjaić

Będą wzmocnienia?

Tak Kosta Runjaić zareagował na odejście duetu gwiazd. Trener Legii na to liczy w meczu z Molde w Lidze Konferencji

Wprawdzie Legia na starcie rundy rewanżowej pokonała 1:0 Ruch, ale trener Kosta Runjaić zdawał sobie sprawę z tego, że nie był to najlepszy występ w wykonaniu jego podopiecznych. Po zawodach szkoleniowiec odniósł się do straty duetu gwiazd. Przyznał na co liczy w starciu w meczu z Molde w Lidze Konferencji.