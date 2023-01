To chce osiągnąć Kamil Grosicki. Wyzwania przed gwiazdą Pogoni Szczecin, co z reprezentacją Polski? [WIDEO]

Król strzelców może wrócić do Legii! To byłby hit, decyzja w ciągu najbliższych dni

- Ostatnio podczas gali tygodnika „Piłka nożna” dostał pan nagrodę dla najlepszego ligowca 2022 roku w ekstraklasie. Ile znaczy dla pana ten tytuł?

Kamil Grosicki: - To wielkie wyróżnienie za to, jaką pracę wykonuję codziennie. Gdy wróciłem do Pogoni Szczecin, to wiele osób zastanawiało się, jak to będzie z moją formą. Od samego początku wiedziałem w jakim celu przychodzę. Chcę grać jak najlepiej w Pogoni, odnosić z nią sukcesy. Dostałem indywidualną nagrodę, ale oddałbym wszystko, aby spełniło się marzenie Szczecina, czyli zdobycie mistrzostwa Polski. Jeszcze mam na to czas, bo wiąże mnie długi kontrakt z Pogonią. Zrobię wszystko, abyśmy ten cel osiągnęli.

- Jest to w ogóle możliwe w tym sezonie?

- Na ten moment sytuacja jest trudna, bo mamy 12 punktów straty do prowadzącego Rakowa. Ale w piłce wszystko jest możliwe. Trzeba walczyć i zrobić wszystko, żeby od samego początku rundy czyli meczu z Widzewem punktować i wygrywać. Na pewno Raków będzie się potykał w trakcie rundy. Musimy patrzeć na siebie i to jest najważniejsze. Chcemy ten sezon zakończyć tak dobrze jak poprzedni. Wydaje mi się, że medal także będzie sukcesem dla Szczecina. Jeśli nie uda się zdobyć mistrzostwa, to chciałbym, abyśmy poprawili miejsce z poprzedniej edycji. Wtedy byliśmy na trzeciej pozycji, więc teraz dobrze byłoby być o oczko wyżej. Musimy na to zasłużyć ciężką pracą, bo kilka zespołów będzie walczyło o najwyższe cele.

- Jak przebiegały przygotowania do rundy?

- Bardzo dobrze przepracowaliśmy okres na obozie w Turcji. Wygraliśmy trzy sparingi z mocnymi rywalami. Chciałbym, abyśmy taką formę, albo jeszcze lepszą, przenieśli na mecze w ekstraklasie, bo to najważniejsze. Sparingi to taki trening, żeby dobrze przygotować się do sezonu. Ale formę weryfikuje liga. W sparingach nie strzelałem, ale jestem pewny, że gdy zacznie się sezon to będę robił swoje na boisku.

- Jesienią strzelił pan siedem goli w lidze. Takiego wyniku nie powstydziliby się napastnicy. Utrzyma pan skuteczność?

- Pierwszy cel, który chcę osiągnąć, to przekroczyć barierę 10 bramek w sezonie. W mojej profesjonalnej karierze, w Turcji, Francji czy Anglii w najlepszym sezonie miałem na koncie dziewięć bramek. Tak samo było w poprzedniej edycji w ekstraklasie. Mam nadzieję, że jak najszybciej przekroczę tę dychę. A jak to zrobię, to wydaje mi się, że kolejne bramki będą wpadać. Mam sytuacje, uwielbiam je stwarzać kolegom, ale też uwielbiam strzelać gole. W tym sezonie jest wyrównana walka o tytuł króla strzelców. Zobaczymy, co się wydarzy w całym sezonie.

- Jeśli mówimy o liczbach, to w reprezentacji Polski ma pan już 88 występów. Marzy się panu 100 gier w kadrze?

- Jak dobiję do 90 meczów to także będę szczęśliwy. Kariery w reprezentacji nie kończę. Chcę grać jak najlepiej w Pogoni, budować dobrą formę. Wierzę w to, że jeszcze przydam się w drużynie narodowej.

- Na mundialu zagrał pan pięć minut w meczu z Francją w 1/8 finału. Czuje pan duży niedosyt, że nie było więcej występów?

- Byłem szczęśliwy, że dostałem te minuty. Wszedłem przy stanie 0:2. Chciałem jak najlepiej wykorzystać każdą minutę, każdy kontakt z piłką. Wyszło mi to dobrze. Byłem gotowy na to, aby więcej grać na mistrzostwach świata. Trener podjął taką decyzję, ale nie mam do niego pretensji. Naszym celem było wyjście z grupy. Najważniejsza była dla mnie drużyna, z którą zawsze jestem na dobre i na złe. Wspierałem kolegów z ławki rezerwowych.

