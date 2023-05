To jest bardzo jasne stanowisko Lukasa Podolskiego w sprawie trenera Górnika. Nie ma żadnych wątpliwości

Podczas sobotniego spotkania zabrzańska publika – a trybuny wypełnione były do ostatniego miejsca – wielokrotnie skandowała nazwisko szkoleniowca. Warto pamiętać, że Jan Urban jest członkiem klubowej Galerii Sław, baner z jego wizerunkiem wisi pod dachem Areny Zabrze. Tym razem jednak – pamiętając o jego boiskowych zasługach dla Górnika – kibice wyraźnie chcieli zachęcić trenera do podpisania nowej umowy.

Na razie jednak Urban nie podjął decyzji, czy zwiąże się nowym – obecny wygasa 30 czerwca br. - kontraktem z klubem z Roosevelta. Również i w trakcie pomeczowej konferencji nie chciał zająć jednoznacznego stanowiska. - To się rozstrzygnie w najbliższym czasie, nie będę przeciągać tej sytuacji – tak podsumował kwestię rozmów o umowie. Już wcześniej zapowiadał, że decyzję podejmie przed wieńczącym sezon meczem w Legnicy (sobota, 17.30).

Wątpliwości co do konieczności pozostania swego trenera na stanowisku nie mają za to piłkarze Górnika. „Tak!” - bez wahania odpowiedział na przykład Szymon Włodarczyk, zapytany po meczu z Pogonią o to, czy chciałby dalej pracować z Janem Urbanem. W bardzo podobnym tonie publicznie głos zabrał także Lukas Podolski.

To jest bardzo jasne stanowisko Lukasa Podolskiego w sprawie trenera Górnika

- Na pewno są jakieś rozmowy z trenerem. Wszystko fajnie się z drużyną ułożyło, więc trzeba teraz działać z trenerem – podkreślił mistrz świata w rozmowie z „Super Expressem”. I – odwołując się do własnego przykładu – wprost zaapelował do szkoleniowca oraz zabrzańskich działaczy. - Jak ja podpisałem na dwa lata, to niech i on podpisze na dwa lata. Tylko teraz muszą na niego więcej pieniędzy znaleźć.

O tym, czy kolejne apele do Jana Urbana – kibiców, piłkarzy i prezesa Adama Matyska (- Powiem szczerze, że nie mam planu B. Rozmawiamy z trenerem Urbanem i mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia – mówił „Super Expressowi”) – przekonamy się zapewne lada dzień.

6 zwycięstw @GornikZabrzeSSA z rzędu w Ekstraklasie poprzednio jesienią 1987, ale pamiętamy też 6 zwycięstw na zakończenie sezonu 2016/17, który zakończył się awansem do Ekstraklasy.#GÓRPOG— GórnikZabrzeStats (@GornikStats) May 20, 2023

