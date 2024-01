To już pewne. Niechciany piłkarz Legii znalazł nowy klub w Ekstraklasie

Ruch rozpoczął przygotowania do rundy wiosennej z nowym trenerem. Wskazał, czego będzie wymagać od podopiecznych

Pięć tygodni do startu ekstraklasy

Mariusz Rumak o wyzwaniach w Lechu. To pierwsze zadanie przed nowym trenerem Kolejorza

Widzew zatrzyma swoją gwiazdę? Nowy kontrakt gotowy do podpisania

Patryk Sokołowski jest wychowankiem Legii. Później grał m.in. w Piaście Gliwice, ale dwa lata temu powrócił do stolicy z nadziejami na stałe występy w Legii. Niewiele z tego wyszło, bo dużo czasu spędzał na ławce rezerwowych. W rundzie jesiennej rozegrał 7 meczów w III-ligowych rezerwach i strzelił 3 gole. W ekstraklasie pokazał się w jednym meczu przez kilkadziesiąt sekund, ale tylko po to, żeby pożegnać się z kibicami. Było to w Warszawie w meczu z Cracovią.

Joachim Marx wspomina mecz przeciwko Franzowi Beckenbauerowi. „Założyłem mu siatkę, a później poprosiłem o autograf”

Według naszych informacji piłkarz nie będzie długo bezrobotny i to właśnie „Pasy” będą nowym klubem 29-letniego pomocnika. Drużyna trenera Jacka Zielińskiego szuka wzmocnień przed rundą wiosenną, bo jej sytuacja jest nieciekawa. Po 19. kolejkach ligowych Cracovia zajmuje 13 miejsce z przewagą tylko trzech punków nad strefą spadkową. „Pasy” szukają również wzmocnienia na pozycji skrzydłowego. Sokołowski rozegrał do tej pory 128 meczów w ekstraklasie (Piast i Legia). Zdobył w nich 10 goli.

Czarny dzień Jakuba Kiwiora. Walczy o miejsce w składzie Arsenalu, a tu taki pech [WIDEO]