To najlepszy bramkarz w ekstraklasie. Konkurentów zostawił daleko w tyle, nie ma na niego mocnych

Marc Gual rozkręcił się na dobre. As Jagiellonii Białystok będzie królem strzelców?

Tak musi zagrać Śląsk z Wisłą. "To oni muszą wziąć odpowiedzialność na siebie"

Przed rokiem też był najlepszy

W poprzednim sezonie Raków sięgnął po wicemistrzostwo Polski. Wkład w to osiągnięcie miał Vladan Kovacević dla którego był to premierowy rok w naszej lidze. Po zakończeniu rozgrywek został wybrany najlepszym bramkarzem. Wydawało się, że odejdzie z częstochowskiej ekipy. Łączony był z kilkoma klubami, ale ostatecznie nie zmienił barw. Został w Rakowie na kolejny sezon i nie żałuje, bo w tej edycji wywalczył już mistrzostwo Polski. To pierwszy tytuł w historii drużyny spod Jasnej Góry. Serb zapisał się zatem w dziejach częstochowian.

Czyste konto w 16 występach

Indywidualnie też zasłużył na pochwały. Pewnie znów zgarnie nagrodę dla najlepszego bramkarza. Na trzy kolejki przed końcem rozgrywek może pochwalić się tym, że w 16 meczach zachował czyste konto. To najlepszy wynik spośród wszystkich golkiperów w lidze. Drugie miejsce w tej klasyfikacji zajmuje Filip Bednarek z Lecha Poznań, który nie dał się pokonać w 13 spotkaniach. Podium zamyka Henrich Rivas z Widzewa Łódź. Słowak na zero z tyłu zagrał w 12 meczach. Kolejne pozycje zajmują: Karol Niemczycki z Cracovii (11 czystych kont), Adrian Lis z Warty Poznań (10), Bartosz Mrozek ze Stali Mielec (10) i Frantisek Plach z Piasta Gliwice (10).

Jeszcze tylko Filip Bednarek może dogonić Vladana Kovacevicia 🏃‍♂️💨 pic.twitter.com/2g70M0tnNO— PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) May 10, 2023

Sonda Czy Vladan Kovacević z Rakowa to najlepszy bramkarz w Ekstraklasie? Tak, wiedzie prym Nie, są lepsi od niego Trudno powiedzieć