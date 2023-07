To on ma być przyszłością Legii i reprezentacji Polski. "Może zajść daleko"

Wszystko przyjdzie z czasem

Teraz obiecujący talent zbiera doświadczenie na zgrupowaniu w Austrii, gdzie przebywa wicemistrz Polski. Trener Kosta Runjaić daje mu szansę. Rafał Augustyniak po sparingu z Karabachem został zapytany, co myśli o Filipie Rejczyku. - Ma duży potencjał - powiedział Augustyniak, cytowany przez klubowe media z Łazienkowskie. - Rejczyk robi fajne rzeczy z piłką. Jednak musi popracować dużo więcej taktycznie. Jest jednak młody, ma 17 lat, więc to wszystko przyjdzie z czasem. Musi wdrożyć się do gry. Jeśli będzie pracować tak jak teraz, to może zajść daleko - przekonywał obrońca Legii.

Chce zdobyć zaufanie trenera

Dla Rejczyka to drugie zgrupowanie z pierwszą drużyną stołecznego klubu. Jaki cel sobie wyznaczył? - Chciałbym w tym sezonie wypracować sobie pozycję w drużynie i zdobyć już jakieś minuty - przyznał niedawno w rozmowie z oficjalnym portalem Legii. - Muszę zdobywać nowe doświadczenia, aby zyskać jeszcze większe zaufanie trenera - zapowiedział i dodał: - Pod koniec roku chciałbym zrobić dobry wynik z reprezentacją Polski na młodzieżowych mistrzostwach świata - wyznał Rejczyk.

W wolnym czasie Filip Rejczyk szkoli swój angielski 👏Vlog ➡️ https://t.co/Xm7x5UX8bm pic.twitter.com/CdpTf47J6s— Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) July 2, 2023