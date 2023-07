Trener Legii o nowych piłkarzach wicemistrza Polski. Ten piłkarz daje dużą jakość

Pierwszym nabytkiem sprowadzonym do ekipy z Łazienkowskiej był Patryk Kun. Trafił do Legii po wygaśnięciu umowy z mistrzem Polski. Jego pozyskanie ogłoszono jeszcze w trakcie poprzednich rozgrywek. Ma zastąpić Filipa Mladenovicia, który odszedł do Panathinaikosu Ateny. - Kun świetnie kontroluje przestrzeń za plecami - tłumaczył po sparingu z Karabachem trener Przemysław Małecki, którego wypowiedź zacytował oficjalny portal klubu z Łazienkowskiej. - W aspektach ofensywnych jest to inny typ zawodnika niż Mladenović, więc musimy się do tego dostosować. Wie, czego będziemy od niego oczekiwać - zaznaczył.

Sztab szkoleniowy ma duże oczekiwania w stosunku do Marca Guala. W poprzednich rozgrywkach Hiszpan sięgnął po koronę króla strzelców w barwach Jagiellonii. Na zgrupowaniu w Austrii też należy do liderów. Zdobył dwie bramki w meczu z Botosani, a z Karabachem zaliczył asystę. - Gual pokazuje, że bardzo szybko zaadaptował się do naszych warunków, oczekiwań i modelu gry. Do tego daje jakość indywidualną - stwierdził szkoleniowiec.

Radovan Pankov to trzeci transfer warszawskiej drużyny. Serb to doświadczony obrońca, który w barwach Crvenej Zvezdy Belgard rywalizował w Lidze Mistrzów i Lidze Europy. - Pankov Świetnie gra w kontakcie i dobrze funkcjonuje obronie - tak Małecki scharakteryzował gracza z Bałkanów. - Nasz styl wymaga spokoju gry pod presją rywala. Dajemy Serbowi dużo wskazówek o tym jak wychodzić spod pressingu i jakich rozwiązań szukać - wyliczał.

Z mistrzem Azerbejdżanu z dobrej strony pokazał się za to Juergen Elitim, który dołączył do zespoły w ostatnich dniach. Kolumbijski pomocnik strzelił gola i zapewnił zwycięstwo 2:0 w drugim sparingu na obozie w Austrii. - Elitim pokazał jakość - wyznał Małecki. - Pokazał to, po co go ściągnęliśmy. Tego od niego oczekiwaliśmy. Mamy z nim komfort budowania gry. Ma dobrą kontrolę piłki i szuka rozwiązań. Liczymy teraz na więcej - dodał drugi trener Legii.

