To on ma być przyszłością Legii. "Jest młody, a gra jak doświadczony piłkarz"

Był lekki stres, ale wykonał założenia

Młodzieżowiec nie zawiódł zaufania szkoleniowca. Zagrał w miejsce Bartosza Kapustki, który pauzował za żółte kartki. - Wykonałem swoje założenia - powiedział Igor Strzałek w rozmowie z oficjalną stroną Legii. - Chciałem szybko wprowadzić się do spotkania dwoma, trzema podaniami, aby następnie decydować się na więcej akcji ofensywnych. Miałem wsparcie od Bartosza Slisza i Josue. Był lekki stres, ale wszystko udało się zrealizować - wyznał młody piłkarz.

Wypatrzył go Aleksandar Vuković

W poprzednim sezonie już trener Aleksandar Vuković zwrócił uwagę na młodego zawodnika. Igor Strzałek dostawał szansę w sparingach, był skuteczny i pojechał na zgrupowanie do Dubaju. Grywał w trzecioligowych rezerwach, a w lidze pokazał się na koniec rozgrywek w meczu z Cracovią.

Runjaić jest dumny jego z progresu

Teraz postawił na niego trener Kosta Runjaić. Przed tygodniem Strzałek dostał trzy minuty w meczu z Koroną Kielce, a teraz zagrał przez 68 minut z Zagłębiem Lubin. To jego trzeci występ w ekstraklasie. - Strzałek to młody piłkarz, ale gra jak zawodnik bardzo doświadczony - powiedział szkoleniowiec, cytowany przez klubowe media. - W ostatnim czasie był w bardzo dobrej formie, pokazywał to na treningach. Postawą zasłużył na szansę. Pojawił się w składzie pod nieobecność Bartosza Kapustki. To była dla nas normalna decyzja. Uważam, że wykonał bardzo dobrą pracę. Nie był nerwowy. Jestem dumny z progresu, który poczynił - podkreślił szkoleniowiec Legii.

Piękne podanie Josue i Paweł Wszołek daje prowadzenie Legii!📺 Transmisja w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/xs9PnlSL4p pic.twitter.com/KtNdP5vmZS— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 4, 2023

Sonda Kto zostanie mistrzem Polski 2022/23? Lech Poznań Raków Częstochowa Legia Warszawa Pogoń Szczecin Wisła Płock