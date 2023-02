Tomas Pekhart postrzela z Piastem Gliwice? "Powrót Czecha to dobry ruch Legii"

To na niego postawi Fernando Santos? "W reprezentacji Polski potrzeba trochę świeżości"

Do trzech razy sztuka

W poprzednich spotkaniach Pekhart był rezerwowym. Zadebiutował w meczu wyjazdowym z Zagłębiem Lubin. Z ławki wszedł także w spotkaniu z Cracovią. I to był dobry ruch, bo po wejściu w końcówce strzelił premierowego gola. W ten sposób dał Legii remis 2:2. Czy skuteczny będzie także w starciu z Piastem?

Czeski napastnik dobrze przewiduje

- Wydaje się, że Legia i ekstraklasa są idealnie skrojone dla Pekharta – powiedział Marek Jóźwiak, którego zapytaliśmy jak ocenia transfer Czecha. - Widocznie liga turecka nie była mu pisana. Czech ma swoje ograniczenia, które nie pozwalają mu wejść na wyższy poziom w mocniejszych rozgrywkach. Pekhart jest typem zawodnika, którzy będzie potrafił wykorzystać potencjał skrzydłowych Legii. Potrafi odnaleźć się pod bramką rywali, ma dobre wyczucie, ale trzeba obsłużyć go dobrym podaniem. Czeski napastnik dobrze przewiduje, gdzie może spaść piłka, jak zareaguje bramkarz. Ma instynkt strzelecki. Trafił już z Cracovią, a więc zrobił to, czego brakowało od dłuższego czasu w wykonaniu Carlitosa. Jestem przekonany, że Pekhart będzie strzelał gole w tym sezonie. Jego powrót do dobry ruch dla niego i Legii - podsumował były kadrowicz w rozmowie z naszym portalem.

