Tomas Pekhart znów będzie skuteczny? "Pokazał naturę łowcy bramek"

Trener Kosta Runjaić bardzo liczy na skuteczność czeskiego napastnika. Kontuzjowany jest bowiem Carlitos, który na początku rundy w starciu z Koroną Kielce złamał prawą rękę. Ostatnio Hiszpan wrócił do treningów z zespołem, ale do gry jeszcze nie jest gotowy. Szkoleniowiec na konferencji prasowej przed meczem z Piastem stwierdził, że nie będzie ryzykował zdrowiem piłkarza. - Carlitos błyskawicznie się regeneruje po operacji złamanej ręki - powiedział trener Kosta Runjaić, cytowany przez klubowy portal. - Jednak stwierdziliśmy, że nie będziemy ryzykować. Carlitos powinien wrócić do gry na mecz z Widzewem Łódź - zdradził na konferencji prasowej przed starciem z Piastem Gliwice w 21. kolejce PKO BP Ekstraklasy.

Pekhart nie potrzebuje dużo czasu

Szkoleniowiec zapowiedział, że szanse dostanie za to Tomas Pekhart, który z dobrej strony pokazał się w spotkaniu z Cracovią. - Dyspozycja Tomasa Pekharta poprawia się każdego dnia - zachwalał zawodnika. - Na ten moment nie wiem jeszcze czy zagra od pierwszej minuty z Piastem. W poprzedniej kolejce pokazał, jaką wartość wnosi do naszej drużyny i jego znaczenie będzie rosło z czasem. Dzięki swojemu doświadczeniu Tomas nie potrzebuje dużo czasu, aby zgrać się z resztą drużyny. Strzelił wtedy bardzo ważnego gola. Pokazał, że ma naturę łowcy bramek. Rozważamy opcję, aby Tomas zagrał od początku w spotkaniu z Piastem - wyznał trener Runjaić, którego wypowiedź przywołała klubowa strona Legii.

