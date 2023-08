Transferowe przymiarki w ekstraklasie. Legia Warszawa straci gwiazdę?

Hiszpanie sięgną po Albańczyka?

Tym piłkarzem jest Ernest Muci, który do Legii trafił przed dwoma laty, gdy trenerem był Czesław Michniewicz. O jego ewentualnym odejściu rozpisują się media w Albanii. Informację podał Top Channel. Kto według tego źródła interesuje się pomocnikiem stołecznego klubu? To Celta Vigo, zespół z hiszpańskiej ekstraklasy. "Następnym przystankiem ma być hiszpańska La Liga, ponieważ od wielu dni toczą się intensywne rozmowy na temat jego transferu do Celty Vigo, drużyny, która zakończyła ostatni sezon na 6. miejscu w LaLiga. Nadal nie ma nic oficjalnego. Jednak źródła zbliżone do gracza wskazują, że wszystko jest bardzo blisko i może zostać szybko sfinalizowane - czytamy w artykule na wspomnianym portalu.

Już zadebiutował w reprezentacji Albanii

Muci w ciągu 2,5 roku rozegrał w Legii 63 mecze w ekstraklasie, zdobył dziewięć bramek. W dorobku ma mistrzostwo, Puchar Polski i Superpuchar. Legia pozyskała go z KF Tirana za 500 tys. euro, jak podał albański portal. Muci ma za sobą występy w reprezentacji Albanii. Jego dorobek to cztery mecze i jeden gol w z Wyspami Owczymi w el. EURO 2024.

