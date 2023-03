Trener Legii ma rachunki do wyrównania z rewelacją Pucharu Polski. KKS Kalisz już raz sprawił mu psikusa

Brożek wraca do gry! Zobaczymy go w okręgówce, cztery asysty w debiucie!

Kalisz postrachem klubów ekstraklasy

Gospodarzem półfinału będzie KKS Kalisz. Spotkanie odbędzie się 4 kwietnia o godz. 20.30. Drugoligowiec w tym sezonie zajmuje drugie miejsce w lidze, a w Pucharze Polski wyeliminował przedstawicieli ekstraklasy. W Kaliszu poległ Widzew Łódź, Górnik Zabrze, Śląsk Wrocław. Co ciekawe, trener Legii Kosta Runjaić ma nienajlepsze wspomnienia z rywalizacji z tym zespołem. W poprzednim sezonie prowadzona przez niego Pogoń Szczecin przegrała z tym zespołem 1:2 w I rundzie.

Legia chce zdobyć Puchar Polski

- Czekaliśmy z napięciem na wyniki losowania Pucharu Polski - powiedział niedawno Kosta Runjaić, cytowany przez oficjalną stroną klubu z Łazienkowskiej. - Gra w półfinale dla każdej drużyny jest czymś szczególnym. Dla mnie było tak naprawdę obojętne, kogo wylosujemy. Chcemy dojść do finału i wygrać trofeum. Gdy byłem trenerem Pogoni Szczecin, przegrałem w Kaliszu po dziwnym spotkaniu. Można powiedzieć, że mamy pewną ranę do zagojenia. Mamy jeszcze trochę czasu do spotkania z KKS-em Kalisz. Musimy się do tego przygotować, ale na razie skupiamy się na ligowych rywalizacjach - stwierdził szkoleniowiec warszawskiej drużyny.

