Tyle kosztuje kebab u Lukasa Podolskiego! Na jaw wyszła cała prawda, nie możemy ukryć zdziwienia!

Lukas Podolski znany jest ze swojej znakomitej kariery sportowej, w której trakcie reprezentował barwy FC Koeln, Bayernu Monachium, Arsenalu Londyn, Galatasaray Stambuł, czy Górnika Zabrze. To właśnie na Śląsku piłkarz planuje otworzenie swojego lokalu, w którym serwowane będą dania kuchni tureckiej. Wiemy, ile trzeba zapłacić za danie w kolońskiej placówce marki Magnal Doner. Te ceny mogą zaskakiwać!

Lukas Podolski poszedł w kebaby. Tyle trzeba za nie zapłacić!

To, że Lukas Podolski lubi kebaby nie jest żadną tajemnicą. Tradycyjną kuchnię turecką piłkarz miał pokochać w trakcie swojego pobytu w Galatasaray Stambuł i to właśnie wtedy w jego głowie miał narodzić się pomysł na otworzenie własnego biznesu. Pierwszy lokal Mangal Kebab powstał w Kolonii, mieście, z którym Podolski jest bardzo związany i jest to miejsce bardzo chętnie odwiedzane przez fanów piłki nożnej i miłośników szybkiej gastronomii.

Wiemy, ile trzeba zapłacić za kebaba, który jest serwowany pod marką Podolskiego. Na portalu tripadvisor.com, jeden z użytkowników zamieścił zdjęcie karty dań, w której widzimy, że najtańsza pozycja kosztuje 5,50 euro, a za najdroższą trzeba zapłacić aż 30 euro! Czy takie same ceny piłkarz będzie proponował w Polsce? Czas pokaże!