Ubiegłoroczna rewelacja inauguruje rozgrywki! Łatwa przeprawa Lecha Poznań?

Kursy TOTALbet: Lech Poznań – FK Zalgiris Kaunas

Choć piłkarze Lecha Poznań ubiegły sezon w europejskich pucharach rozpoczęli fatalnie – od porażki 2:5 w dwumeczu z Karabachem – potem było już zdecydowanie lepiej. Ekipa ze stolicy Wielkopolski dostała się do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, gdzie los skojarzył ją z takimi drużynami jak Villarreal CF, Austria Wiedeń i Hapoel Beer Szewa. Kolejorz poradził sobie wówczas znakomicie, zajmując miejsce jedynie za plecami Hiszpanów i wywalczając prawo gry w 1/16 finału. Tam czekało już na nich norweskie Bodo/Glimt, a po bezbramkowym remisie na wyjeździe o losach awansu przesądził „złoty gol” strzelony w Poznaniu przez Mikaela Ishaka. W kolejnej rundzie było jeszcze lepiej, w starciu z poznaniakami najmniejszych szans nie miała bowiem inna skandynawska ekipa – szwedzkie Djurgardens IF – która przegrała w dwumeczu aż 0:5. W ćwierćfinale rywalem Lecha była Fiorentina i wydawało się, że wyjazdowe zwycięstwo Włochów w pierwszym meczu (4:1) rozstrzyga losy tej rywalizacji. Kolejorz we Florencji zagrał jednak fenomenalne zawody i w pewnym momencie prowadził już 3:0. Końcówka niestety okazała się lepsza dla Violi, która zdobyła ostatecznie dwie bramki i pomimo domowej porażki zapewniła sobie grę w półfinale. W żadnej mierze nie zmieniło to natomiast faktu, że lechici zapisali piękną historię na kartach polskiego futbolu. Nie dziwi zatem, że przed inauguracją kolejnej edycji zespół prowadzony przez holenderskiego szkoleniowca ma apetyt na powtórzenie tego sukcesu. Poznaniacy zmagania rozpoczynają od drugiej rundy kwalifikacyjnej, w której ich rywalem będzie litewski FK Zalgiris Kaunas. Zdaniem wielu ekspertów polski zespół nie powinien mieć najmniejszych problemów z ograniem tego przeciwnika, doskonale obrazują to zresztą kursy przygotowane przez TOTALbet. Legalny polski bukmacher wygraną Lecha w pierwszym, domowym meczu „wycenił” bowiem na 1.10, w przypadku gości jest to z kolei aż 21.06!

i Autor: TOTALbet

Trudno jednak, aby było inaczej, drużyna z Kowna zajmuje bowiem aktualnie dopiero piąte miejsce w uznawanej za dużo słabszą od PKO BP Ekstraklasy A Lydze. A trzeba podkreślić, że na Litwie gra się systemem wiosna – jesień, tamtejsze rozgrywki są już zatem w mocno zaawansowanej fazie. Zalgiris w 23 dotychczasowych meczach zgromadził zaledwie 30 punktów, a jego strata do prowadzącej ekipy FK Panevezys wynosi aż 25 „oczek”. Jeśli spojrzymy na kadrę tego zespołu, trudno będzie nam znaleźć jakieś ciekawe nazwisko. Choć naturalnie drużyna w sporej części składa się z rodzimych piłkarzy, możemy w niej znaleźć także obywateli m.in. Algierii, Curacao, Surinamu, Ukrainy, Nigerii czy Japonii. Znamienne jednak, że w tej piłkarskiej wieży Babel najlepiej odnajduje się Edvinas Girvainis, który pomimo gry na pozycji środkowego obrońcy jest najskuteczniejszym strzelcem zespołu. Jest zresztą bardzo prawdopodobne, że głównym pomysłem Litwinów na czwartkowy mecz będzie szukanie stałych fragmentów gry, po których swoje szanse na zdobycie bramki miałby rosły 30-latek. Oprócz niego poznańska defensywa będzie musiała zwrócić uwagę także na Xabiego Auzmendiego. 26-letni pomocnik jest wychowankiem Realu Sociedad, w którym nie przebił się jednak do pierwszej drużyny. Na Litwie wyrobił sobie natomiast znakomitą renomę – najpierw w barwach FK Suduvy, a następnie właśnie FK Zalgirisu Kaunas. Nawet z tymi zawodnikami w składzie goście nie powinni mieć jednak w Poznaniu nic do powiedzenia. TOTALbet za każdą złotówkę postawioną na ich zwycięstwo w czwartkowym meczu płaci bowiem aż 21.06 zł! Analogiczny zarobek w przypadku wygranej Lecha wynosi z kolei 1.10 zł.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Lech – 1.10 remis – 7.44 Zalgiris – 21.06

Podwójna szansa:

1X – 1.01 12 – 1.05 X2 – 4.12

Lech strzeli gola:

tak – 1.04 nie – 7.44

Zalgiris strzeli gola:

tak – 3.07 nie – 1.29

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 8.38 powyżej 0.5 – 1.02

poniżej 1.5 – 3.83 powyżej 1.5 – 1.19

poniżej 2.5 – 2.07 powyżej 2.5 – 1.62

poniżej 3.5 – 1.41 powyżej 3.5 – 2.55

poniżej 4.5 – 1.15 powyżej 4.5 – 4.33

poniżej 5.5 – 1.04 powyżej 5.5 – 7.07

