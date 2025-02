i Autor: Paweł Wodzyński/East News Pola Lis, dziennikarką Canal+ Sport

Urokliwa córka Tomasz Lisa i Kingi Rusin wróciła na stadiony ekstraklasy

Po zimowej przerwie do gry wróciła PKO BP Ekstraklasa, to już druga runda, gdy kibice mogą poznać nową reporterkę Canal+ Sport - Polę Lis. To 29-letnia córka znanych od dekad dziennikarzy Tomasza Lisa i Kingi Rusin. Zadebiutowała na antenie Canal+ Sport kilka miesięcy temu, co natychmiast przyciągnęło uwagę publiczności. Szybko zdobyła sympatię kibiców. Podczas pierwszej "wiosennej" kolejki ligowej mogliśmy ją oglądać podczas spotkania Pogoni Szczecin z Zagłębiem Lubin.