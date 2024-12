"To nie były legendy, to była prawda". O tym jak Boruc i inni nie mieli szans z Brychczym

Z jego pomyłki skorzystał bowiem Łukasz Wolsztyński, który z bliska posłał piłkę do siatki stołecznej drużyny. Rezerwowy gospodarzy zapisał się w historii, bo to był gol numer 1000 w dziejach klubu z Podkarpacia w ekstraklasie. Legia może mieć pretensje wyłącznie do siebie, że w tak łatwy sposób dała sobie wydrzeć wygraną w ostatnich minutach. - Jeżeli szukamy winnych, to ja jestem winny jako głowa tej drużyny - powiedział trener Goncalo Feio, cytowany przez klubowe media. - Stracona druga bramka była konsekwencją naszej postawy w ostatnich piętnastu minutach. Straciliśmy kontrolę nad meczem. Sami zaprosiliśmy rywali. Stal zaatakowała nas mocniej. Pamiętajmy, że bez interwencji Kobylaka stracilibyśmy tego gola wcześniej. Nie mam zamiaru go obwiniać - zapowiedział szkoleniowiec Legii.

Goncalo Feio mówi o kosztownej stracie punktów

Legia prowadziła dwa razy, ale Stal za każdym razem potrafiła się podnieść. Gospodarze byli zdeterminowali, a w ostatnim kwadransie sprawiali wrażenie lepszego zespołu. Postawę mielczan docenił trener Legii. - Rywale postawili nam trudne warunki - tłumaczył trener Feio podczas konferencji prasowej, cytowany przez oficjalny portal Legii. - Gdy nie masz najlepszego dnia, bo przeciwnik cię do tego zmusza, to musisz być odpowiedzialny, aby utrzymać wynik. Strata punktów jest bardzo kosztowna. Stal zasłużyła na wyrównanie, a kto wie, czy nie na więcej - zaznaczy szkoleniowiec warszawskiego klubu.

ŁUKASZ WOLSZTYŃSKI BOHATEREM @FksStalMielec! 🤯 Legia traci zwycięstwo w samej końcówce meczu! 🚨 pic.twitter.com/r9g6tNSVqh— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 1, 2024

