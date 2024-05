Warta gra o życie i nie odpuści Jagiellonii. Trener Śląska tak podchodzi do ostatniej kolejki, wspomniał też o przyjaźni

Przyjaźni się z Urbanem i zawsze chce go pokonać

Los sprawił, że w ostatniej kolejce Jagiellonia zmierzy się z Wartą. To będzie starcie przyjaciół: Adrian Siemieniec - Dawid Szulczek. Czy ich relacje będą miał wpływ na przebieg rywalizacji na Podlasiu? Przypominamy, że Siemieniec już trzy razy ogrywał Szulczka. - Jestem na stopie przyjacielskiej z Janem Urbanem - odparł trener Jacek Magiera podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Jednak zawsze chcę z nim wygrać. Chcę, a nie mogę. Ostatnio prowadziliśmy z Górnikiem we Wrocławiu do ostatniej minuty, ale straciliśmy gola w ostatniej akcji. To dalej we mnie siedzi, że nie mogę ograć Janka - przyznał.

Nikt się nie będzie układał

Szkoleniowiec uważa, że Warta w meczu z Jagiellonia będzie zdeterminowana. Zagra o zwycięstwo, bo wciąż nie jest pewna utrzymania w lidze. - Warta ma o co walczyć w Białymstoku, bo przecież może spaść z ekstraklasy - stwierdził trener Jacek Magiera podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - To nie jest tak łatwo i szybko wrócić. Pokazuje to przykład Wisły Kraków. Nie sądzę więc, że ktokolwiek będzie się z kimkolwiek układał - analizował trener wrocławskiego klubu.

