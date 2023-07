Wicemistrz Polski wchodzi do gry. Legia zwycięska w Kazachstanie?

Kursy TOTALbet: FC Ordabasy – Legia Warszawa

W Warszawie z rozpoczynającym się sezonem wiązane są naprawdę duże nadzieje. Minione rozgrywki Legia zakończyła z wicemistrzostwem kraju oraz Pucharem Polski, co – biorąc pod uwagę katastrofę za kadencji Czesława Michniewicza – można było uznać za dobry wynik. W najbliższym czasie przy Łazienkowskiej liczy się już jednak tylko pierwsze miejsce w PKO BP Ekstraklasie, o czym zgodnie mówią piłkarze, trenerzy oraz działacze. Oprócz tego celem „Wojskowych” jest także jak najlepsze zaprezentowanie się na arenie międzynarodowej. Drużyna prowadzona przez Kostę Runjaicia została latem wzmocniona m.in. Marciem Gualem (Jagiellonia Białystok), Patrykiem Kunem (Raków Częstochowa) czy Juergenem Elitimem (Watford) i wydaj się, że jest gotowa do regularnej gry na dwóch frontach. Z klubu co prawda lada chwila powinien odejść Maik Nawrocki (za ok. 5 mln euro do Celticu Glasgow), można być jednak pewnym, że dyrektor sportowy Jacek Zieliński część tej kwoty przeznaczy na kolejne wzmocnienia. Szczególnie, jeśli Legii uda się awansować do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Aby tak się stało, zespół ze stolicy musi przejść przez trzy rundy kwalifikacyjne. Pierwszą przeszkodę – bardziej logistyczną niż sportową – stanowi drużyna FC Ordabasy. Nie ma bowiem wątpliwości, że daleka podróż do Kazachstanu i mecz rozgrywany w specyficznych warunkach pogodowych jest dla gospodarzy potężnym handicapem. Zdaniem ekspertów z TOTALbet warszawianie będą jednak faworytem pierwszego, wyjazdowego starcia. Legalny polski bukmacher kurs na triumf wicemistrzów Polski ustalił na poziomie 2.03, w przypadku wygranej gospodarzy jest to 3.37.

Co z kolei możemy powiedzieć o drużynie FC Ordabasy? Jest to zespół w dużej mierze oparty na rodzimych zawodnikach, choć w jego kadrze znajdziemy kilka interesujących, zagranicznych nazwisk. Warto wspomnieć zwłaszcza o nowym nabytku – ukraińskim napastniku Artemie Besedinie, który w przeszłości z powodzeniem występował w takich klubach jak Dynamo Kijów czy Omonia Nikozja. Oprócz niego uwagę zwracają tacy piłkarze jak Jorginho (który swego czasu był wypożyczony do Wisły Płock), a także prawy obrońca Auro, mający w swoim CV m.in. FC Sao Paulo czy Toronto FC. - Liga Konferencji będzie niesamowita, chcę się nią nacieszyć jak najwięcej. Zmierzymy się z Legią, to znana drużyna w Europie, ma poważnych graczy, ale jesteśmy gotowi jako zespół – podkreśla 27-letni Brazylijczyk. Warto przy tym zauważyć, że w Kazachstanie gra się systemem wiosna-jesień, co oznacza, że najbliższy rywal Legii Warszawa znajduje się w samym środku sezonu ligowego. FC Ordabasy prowadzą zresztą w tabeli rodzimej ekstraklasy, gromadząc w 17 meczach 42 punkty i o trzy „oczka” wyprzedzając FC Astanę. - Wydaje mi się, że Legia jest faworytem spotkania, ale Ordabasy pozyskały dużą liczbę dobrych zawodników. Mecz będzie bardzo ciekawy, to na pewno – mówi z kolei w rozmowie z kazachskimi mediami reprezentant Polski Jacek Góralski, który w przeszłości występował w barwach innego klubu z tego kraju – Kajratu Ałmaty. Nie ma jednak większych wątpliwości, że wyżej przed tym dwumeczem stoją akcje klubu z Warszawy. Potencjalny triumf Legii w Kazachstanie TOTALbet „wycenił” bowiem na 2.03, w przypadku wygranej gospodarzy jest to natomiast 3.37.

