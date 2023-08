Widzew lepszy od ŁKS-u? Derby Łodzi po latach wracają do Ekstraklasy!

Kursy TOTALbet: Widzew Łódź – ŁKS Łódź

Historia derbowych spotkań pomiędzy Widzewem a ŁKS-em jest niezwykle bogata, sięga bowiem 1948 roku. Wówczas dwukrotnie górą – i to wyraźnie – był drugi z wymienionych klubów, ale w kolejnych latach to Widzewiacy zdecydowanie częściej mogli cieszyć się z wygranych. Ostatni raz obie ekipy mierzyły się w ekstraklasie w sezonie 2011/2012. Od tego czasu zarówno Widzewowi, jak i ŁKS-owi nie do końca było po drodze z najwyższą klasą rozgrywkową. Znamienne zresztą, że w sezonie 2016/2017 kibice mogli emocjonować się derbami miasta rozgrywanymi… w trzeciej lidze. Kwestia łódzkiej dominacji została wówczas nierozstrzygnięta, oba spotkania zakończyły się bowiem remisami – odpowiednio 2:2 i 0:0. Proces powrotu tych klubów na właściwe tory trwał dość długo, ale można chyba powiedzieć, że nareszcie zakończył się sukcesem. Widzew awans do PKO BP Ekstraklasy wywalczył przed rokiem i trzeba przyznać, że w roli beniaminka spisał się naprawdę bardzo dobrze. Szczególnie dotyczy to rundy jesiennej, po której podopieczni Janusza Niedźwiedzia zajmowali wysoką, czwartą lokatę. Choć wiosna była w wykonaniu tej drużyny zdecydowanie słabsza, wciąż mało kto wyobraża sobie ekstraklasę bez Widzewa. Ich derbowy rywal jest natomiast tegorocznym beniaminkiem, który w dobrym stylu wywalczył w ubiegłym sezonie awans. Drużyna prowadzona przez Kazimierza Moskala ma już na swoim koncie pierwszą wygraną po powrocie do elity i z pewnością w najbliższą sobotę będzie chciała odnieść kolejne zwycięstwo, tym razem dużo bardziej prestiżowe. Zdaniem TOTALbet jest to jednak mało prawdopodobne – w opinii legalnego polskiego bukmachera zdecydowanym faworytem będą gospodarze z Al. Piłsudskiego. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi bowiem 1.97, w przypadku triumfu gości jest to z kolei 3.95.

Jak natomiast oba łódzkie kluby radziły sobie w pierwszych trzech kolejkach obecnego sezonu? Trudno powiedzieć, aby był to dla nich wybitnie udany czas, ale kibice zarówno Widzewa, jak i ŁKS-u liczą z pewnością, że ich ulubieńcy wraz z trwaniem rozgrywek będą coraz mocniej się rozkręcać. Podopieczni Janusza Niedźwiedzia po naprawdę ciekawym meczu pokonali przed własną publicznością Puszczę Niepołomice 3:2, ale w kolejnych dwóch meczach było już zdecydowanie gorzej. Wyjazdowe porażki z Pogonią Szczecin (1:2) oraz Jagiellonią Białystok (1:2) sprawiają, że Widzewiacy zajmują obecnie dziewiąte miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Nawet w przegranych meczach zespół ten pokazywał jednak momentami sporą jakość, co może stanowić optymistyczny prognostyk na przyszłość. Także ŁKS ma na swoim koncie trzy punkty, uzyskane za domowe zwycięstwo z Koroną Kielce (2:1). Oprócz tego zespół prowadzony przez Kazimierza Moskala otrzymał lekcję futbolu od Legii Warszawa (0:3), a także przegrał wyjazdowy mecz z innym z beniaminków – Ruchem Chorzów. Jeśli mielibyśmy wskazać jasny punkt tej drużyny, zdecydowanie byłby to Aleksander Bobek. Młodziutki golkiper notuje znakomite wejście do ekstraklasy – w meczu z Legią obronił rzut karny wykonywany przez Josue, a wygrana nad kielczanami była w dużej mierze efektem jego bardzo dobrej postawy między słupkami. W opinii ekspertów z TOTALbet wysoka dyspozycja 19-latka nie uchroni jego drużyny przed porażką w derbach. Legalny polski bukmacher wygraną ŁKS-u „wycenił” na 3.95, w przypadku triumfu Widzewa jest to z kolei 1.97.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Widzew – 1.97 remis – 3.70 ŁKS – 3.95

Podwójna szansa:

1X – 1.27 12 – 1.29 X2 – 1.79

Widzew strzeli gola:

tak – 1.20 nie – 4.25

ŁKS strzeli gola:

tak – 1.44 nie – 2.68

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 9.25 powyżej 0.5 – 1.05

poniżej 1.5 – 3.60 powyżej 1.5 – 1.28

poniżej 2.5 – 1.90 powyżej 2.5 – 1.88

poniżej 3.5 – 1.35 powyżej 3.5 – 3.15

poniżej 4.5 – 1.12 powyżej 4.5 – 5.90

poniżej 5.5 – 1.04 powyżej 5.5 – 11.00

