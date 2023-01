Widzew wciąż będzie zachwycał? Były kadrowicz o szansach beniaminka, wskazuje zespoły, które zaskoczą w lidze

Sebastian Mila wprost o trenerze i graczach Rakowa. Wskazuje co cechuje trenera lidera ekstraklasy

Cały czas jest moda na Widzew

Piłkarze Widzewa zaczynają zmagania od meczu z Pogonią Szczecin na własnym stadionie. - Widzew zaskoczył, a teraz będzie musiał to potwierdzić - powiedział Sebastian Mila w rozmowie z naszym portalem. - To będzie dużo trudniej zrealizować. Atutem zespołu są kibice. Dobrze, że cały czas jest moda na Widzew, bo trybuny w Łodzi dodają piłkarzom skrzydeł. Czy obecny potencjał drużyny wystarczy, aby przeskoczyć w tabeli Legię i Lecha? Mam wątpliwości. W każdym razie łódzki zespół zasługuje na pochwały. Typuję, że będzie w pierwszej piątce na koniec sezonu - stwierdził.

Śląsk ustabilizował formę

Które drużyny zdaniem byłego kadrowicza zaskoczą w rundzie rewanżowej? - Wierzę w to, że Jagiellonia, Śląsk czy Lechia będą grały dużo lepiej, bo jesienią miały przebłyski - przekonywał. - Śląsk musi ustabilizować formę. Uważam, że trener Ivan Djurdjević wykonuje dobrą robotę, ale trzeba się uzbroić w cierpliwość. Jeśli zespół będzie systematyczny, to przełoży się to na lepszą grę i wyniki. Jestem przekonany, że Lechia utrzyma się w lidze. Widać, że wszystko idzie w dobrym kierunku pod wodzą trenera Marcina Kaczmarka - podkreślił Mila na naszych łamach.

