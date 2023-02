Widzewowi zaoferowano... byłego piłkarza Tottenhamu! Jasna odpowiedź klubu, podjęto szybką decyzję

Z akademii do pierwszego zespołu

Widzew Łódź w rundzie jesiennej sezonu 2022/2023 zaskoczył wielu fanów swoich i całej ekstraklasy. Zespół, który po 8 latach nieobecności wrócił do Ekstraklasy, od razu wmieszał się w walkę o europejskie puchary. Świetne wyniki zaowocowały tym, że zimową przerwę łodzianie spędzili na 3. miejscu w tabeli i mogli w spokoju przygotowywać się do starć na wiosnę. W rozmowie z „Super Expressem” kapitan Widzewa Patryk Stępiński podkreślił, że zespół wciąż przede wszystkim walczy o utrzymanie, ale nie przeczy, że piłkarze marzą o europejskich pucharach. Póki co jednak Widzew zimą prawie w ogóle się nie wzmacniał, ściągając jedynie Andrejsa Cyganiksa. Teraz natomiast pojawiły się ciekawe informacje, że Czerwono-Biało-Czerwoni mogli sprowadzić Danny'ego Rose'a, mającego na koncie ponad 200 meczów w Premier League!

Przebrzmiała gwiazda w Widzewie? Klub szybko podjął decyzję

O tej niezwykłej ofercie dla Widzewa poinformował Bartosz Jankowski z portalu Łódzki Sport. Okazuje się, że łódzkiemu klubowi zaoferowano sprowadzenie Danny'ego Rose'a. Aż trudno uwierzyć, że do beniaminka Ekstraklasy miałby przyjść zawodnik z ponad 200 występami w Premier League i 29 występami w reprezentacji Anglii. Ale to, co sprawiło, że taka oferta była możliwa, było także przyczyną jej odrzucenia.

Jak podaje Jankowski, Widzew odrzucił ofertę ze względu na bardzo słabą formę Rose'a w ostatnich latach. Warto tutaj przytoczyć, że Rose od września 2022 jest bez klubu, a w całym 2022 nie zagrał ani razu! Po raz ostatni na boisko w barwach Watfordu wybiegł 4 grudnia 2021 roku. Widzew musiałby zapłacić więc solidną pensję zawodnikowi, którego forma jest kompletną niewiadomą, więc decyzja o rezygnacji też nie powinna dziwić.

W przeszłości Rose występował m.in. w Tottenhamie, Sunderlandzie czy Newcastle United. W Premier League ten lewy obrońca rozegrał 202 mecze, a najwięcej czasu spędził w Tottenhamie, gdzie łącznie rozegrał 214 spotkań, w których zdobył 10 bramek i zanotował 29 asyst. Ma też na swoim koncie 29 występów w reprezentacji Anglii.