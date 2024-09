Wielka strata Legii Warszawa. Kramer podjął decyzję, znamy wszystkie kwoty

Wydawało się, że już w połowie lipca piłkarz opuści stolicę. Wtedy transfer do Konyasporu był bardzo blisko, bowiem Kramer był nawet w Turcji i pomyślnie przeszedł testy medyczne. Transfer nie doszedł jednak do skutku. Słoweniec wrócił więc do Legii i pomógł jej awansować do fazy ligowej Ligi Konferencji. W tym sezonie zagrał 11 spotkań w barwach stołecznego klubu, w ktorych strzelił pięć goli i zanotował 4 asysty.

Dobre wejście w sezon spowodowało, że zainteresowanie Kramerem działaczy Konyasporu wróciło. A do zainteresowanych usługami Słoweńca mieli dołączyć przedstawiciele CSKA Sofia i Slovana Bratysława. Kramer był skory odejść do Slovana, który zagra w fazie ligowej Champions League. Słowacy nawet mieli się z Legią dogadać, ale Kramer nie zaakceptował warunkow indywidualnego kontraktu.

Kramer jednak zagra w Turcji. W ostatnich godzinach okienka transferowego, wciąż jeszcze otwartego w Turcji, a zamkniętego w Polsce, Legia i piłkarz dogadali się z Koanyasporem. Według informacji serwisu goal.pl - warszawski klub zarobi za Kramera około 700 tysięcy euro. W umowie zawarte są też bonusy, które mogą podbić całkowitą cenę transferu za Kramera nawet do miliona euro. Kramer w Turcji ma zarabiać 600 tys. euro netto rocznie, w Legii mógł liczyć na dwukrotnie mniejsze zarobki.

Słoweniec do Legii trafił w połowie 2022 roku, ale zagrał tylko 57 spotkań. Strzelił 17 goli, zaliczył 5 asyst. Sporo czasu jednak leczył kontuzje.