Wielki talent Lecha Poznań przedłużył kontrakt. Chce wejść w buty Ishaka, zapadła decyzja

Przedstawiciel pionu sportowego Lecha Poznań, Zbigniew Zakrzewski, powiedział cytowany przez oficjalną stronę klubu: „Norbert jasno zdefiniował swoje cele na najbliższy czas i będziemy go mocno wspierać w dalszym rozwoju. Liczymy, że wraz z każdym tygodniem nadchodzącego sezonu będzie on rósł i budował coraz mocniejszą pozycję w zespole naszych rezerw”. Urodzony w Rzeszowie napastnik również zdaje się cieszyć z przedłużenia umowy.

Wielki talent Lecha Poznań przedłużył kontrakt

„Chcę robić to, co kocham czyli grać i zdobywać bramki. Mam jeszcze w Lechu coś do udowodnienia i chcę to pokazać w tym sezonie. Mam dużą nadzieję, że gdy otrzymam sporo szans gry, będę w stanie to wykorzystać. Mocno w to wierzę oraz na tym się koncentruję. Mój główny indywidualny cel na następny rok to regularne występy i jak najwięcej goli, to pomoże mi w przyszłości" - opowiada wychowanek Lecha Poznań.

W zeszłym sezonie Pacławski zgromadził na koncie łącznie 28 meczów. Przełożyło się to na 1685 minut na boisku, w trakcie których strzelił 4 bramki oraz zanotował asystę. Mimo znajdowania się w kadrze meczowej, nie udało mu się wystąpić w dorosłej drużynie Lecha Poznań.