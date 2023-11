Wielkie wyróżnienie dla Legii Warszawa! Z tej inicjatywy mogą być naprawdę dumni, skorzystało z niej wiele osób

Ogromne wyróżnienie dla Fundacji Legii

Projekt Fundacji Legii został uznany za najlepszy w głosowaniu przedstawicieli ponad 100 europejskich klubów piłkarskich. Czym jest projekt #GotowiDoPomocy? To inicjatywa humanitarna, która powstała po wybuchu wojny na Ukrainie. Jej głównym założeniem jest wsparcie dla uchodźców, którzy uciekali przed wojną do Polski, zwłaszcza do Warszawy. Projekt obejmuje nie tylko zapewnienie uchodźcom niezbędnego wsparcia materialnego, ale też pomoc tym, którzy pozostali na Ukrainie. Oprócz tego zawiera on działania edukacyjno-integracyjne dla dzieci i matek, budujące poczucie przynależności do nowego kraju.

Nagrodą dla Fundacji Legii będzie nie tylko wielkie uznanie, ale też kompletne modułowe rozwiązanie - Mini-Pitch System, czyli miniboisko pod marką klubu.