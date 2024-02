Wisła - Widzew TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Puchar Polski Wisła Kraków - Widzew STREAM LIVE ONLINE mecz Wisła - Widzew GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 28.02

Alarm w Rakowie po kompromitacji w Pucharze Polski. Dojdzie do wstrząsu po hicie z Lechem?

Za nami już dwa ćwierćfinały Pucharu Polski, które odbyły się we wtorek. Dość niespodziewanie Piast Gliwice rozbił Raków Częstochowa 3:0, a Pogoń Szczecin wyeliminowała po dogrywce Lech Poznań (1:0). W środę stawkę uzupełnią zwycięzcy meczów Jagiellonia Białystok - Korona Kielce i Wisła Kraków - Widzew Łódź. Zwłaszcza ten drugi mecz zapowiada się pasjonująco. Kilkanaście lat temu byłby to prawdziwy szlagier, a teraz dwie wielkie marki polskiej piłki powalczą o awans do półfinału PP. Na papierze faworytem jest występujący w Ekstraklasie Widzew, ale grająca w 1. lidze Wisła z pewnością zrobi wszystko, żeby przed własną publicznością osiągnąć sukces.

Były liczby, są i ciekawostki:⭐️ Najwyższa wygrana Wisły nad Widzewem to 8:0;⭐️ Obie drużyny w PP grały ze sobą 5 razy (3 wygrane Wisły, 1 remis, 1 zwycięstwo Widzewa);⭐️ Najskuteczniejszym zawodnikiem Wisły w pojedynkach z Widzewem jest Maciej Żurawski (9 goli). pic.twitter.com/3poyqke900— Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) February 28, 2024

"Biała Gwiazda" awansowała do ćwierćfinału po zwycięstwach z Lechią Gdańsk (2:1 po dogrywce), Polonią Warszawa (3:0) i Stalą Rzeszów (4:1). Z kolei Widzew okazał się lepszy od Concordii Elbląg (4:0), Wisły Puławy (4:1) i Stali Mielec (2:1). Obie drużyny do środowego meczu przystąpią z różnymi nastrojami - Widzew w weekend wygrał w Ekstraklasie prestiżowy mecz z Górnikiem Zabrze (3:1), a Wisła przegrała w ważnym starciu z GKS Tychy (0:1). Krakowianie muszą ostro walczyć w lidze o miejsce dające awans do Ekstraklasy, ale z pewnością nabrali też apetytu na sukces w PP.

Mecz Wisła Kraków - Widzew Łódź odbędzie się w środę, 28 lutego, o godzinie 20:30. TRANSMISJA w TV na kanale Polsat Sport. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny w płatnej usłudze Polsat Box Go. W przypadku remisu o awansie zadecyduje dogrywka, a następnie rzuty karne.