i Autor: cyfrasport Tomasz Grzegorczyk, Dawid Szwarga

To ci numer!

Wygrał wszystkie pięć spotkań na trenerskiej ławce i… przeczytał, że zostanie zastąpiony. Za niego – Dawid Szwarga. A kibice wiedzą swoje, mocne słowa

Piłkarze pierwszej ligi – podobnie jak ci z ekstraklasy – mają przed sobą kilkanaście dni odpoczynku od bojów ligowych, co związane jest oczywiście z przerwą reprezentacyjną. W dobrym nastroju do tego okresu przystępują m.in. gracze Arki Gdynia. Wygrali ostatnich pięć meczów ligowych, notując w nich niewiarygodny bilans bramkowy: 16:1. A to wszystko pod skrzydłami trenera Tomasza Grzegorczyka, który – będąc przez ponad rok asystentem Wojciecha Łobodzińskiego – zastąpił go po 7. kolejce w roli pierwszego trenera gdynian. Teraz dowiedział się, że niedługo sam zostanie zastąpiony.