Wyjaśniła się przyszłość trenera Korony Kielce. Kamil Kuzera wie na czym stoi

Najważniejszy jest rozwój klubu

Trener Kamil Kuzera podpisał nową umowę, która obowiązuje do czerwca 2025 roku. - Najważniejszy jest rozwój klubu - powiedział trener Kamil Kuzera, cytowany przez PAP. - Przedłużenie mojej umowy, to tylko cegiełka w tym kierunku. Jako trener chcę cały czas się rozwijać, ale ważne, żeby wszyscy rozwijali się w tym klubie. Poza celem sportowym na ten sezon, to podstawowa sprawa – tłumaczył.

ŁKS będzie zmotywowany

Teraz przed Koroną wyjazdowy mecz z ŁKS-em, który przegrał dwa mecze (0:3 z Legią, 0:2 z Ruchem) i nie strzelił w nich gola. - W meczu w stolicy łodzianie nie wyglądali wcale tak źle, mieli też swoje szanse - opisywał Kuzera. - To Legia zagrała bardzo dobrze. Bilans bramkowy w tych dwóch spotkaniach wskazuje na to, że nie jest dobrze. Dla mnie jednak ŁKS to stabilny zespół, który co prawda popełnia błędy, ale ma dużo atutów w grze ofensywnej – zwracał uwagę i dodał: - Nie patrzymy na dotychczasowe wyniki ŁKS-u. Czeka nas bardzo trudny mecz. Rywale po tych dwóch porażkach będą podwójnie zmotywowani, aby wygrać. Przeciwnik ma swoje problemy, ale my patrzymy przede wszystkim na siebie - stwierdził.

Do Łodzi po trzy punkty

Szkoleniowiec nie ukrywa, co interesuje go w meczu z łódzkim beniaminkiem. - Do Łodzi jedziemy po punkty - zadeklarował. - Jak przegrywasz dwa mecze, to w zespole pojawia się myśl: musisz wygrać, bo jak nie teraz, to kiedy. Ale to jak potoczy się to spotkanie zależy tak naprawdę od nas, jak przeciwnik w tej konfrontacji będzie wyglądał, na ile mu pozwolimy. Jesteśmy w stanie utrudnić życie każdemu rywalowi w tej lidze, ale musimy od początku realizować plan na ten mecz – analizował trener Kuzera.

