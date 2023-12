Zabawa na trybunach, walka na boisku. Lech lepszy od Arki?

Kursy TOTALbet: Arka Gdynia – Lech Poznań

Dla gospodarzy czwartkowego meczu obecny sezon jest jak do tej pory naprawdę obiecujący. Arka pod wodzą Wojciecha Łobodzińskiego prezentuje się znakomicie, czego najlepszym dowodem jest fakt, że na półmetku rozgrywek Fortuna 1. Ligi – z 33 punktami na koncie – znajduje się na szczycie tabeli, z przewagą trzech „oczek” nad Odrą Opole. Co więcej, zespół z Trójmiasta notował do niedawna fenomenalną serię dziewięciu kolejnych zwycięstw we wszystkich rozgrywkach. Co prawda w miniony weekend została ona przerwana po wyjazdowym remisie z GKS-em Katowice, ale w żadnym wypadku nie zepsuło to nastrojów w drużynie. Przeciwnie, gdynianie wciąż znajdują się „na fali” i nie ma wątpliwości, że zrobią wszystko, aby wykorzystać swój moment i po wyeliminowaniu Lecha Poznań zameldować się w ćwierćfinale Pucharu Polski. Dla Arkowców będzie to zresztą doskonała okazja na podreperowanie nieco bilansu bezpośrednich spotkań przeciwko Kolejorzowi. W XXI wieku obie drużyny mierzyły się 21 razy – zaledwie czterokrotnie wygrywała Arka, siedem razy padał remis, a dziesięciokrotnie lepsi okazywali się poznaniacy. Fani ekipy z Trójmiasta z pewnością mają natomiast w pamięci zwycięski finał PP w sezonie 16/17, gdy ich ulubieńcy – po zwycięstwie w dogrywce – mogli świętować na PGE Stadionie Narodowym. W opinii bukmacherów z TOTALbet awans gospodarzy w czwartkowym meczu jest możliwy, choć faworytem pozostaje Kolejorz. Kursy na te zdarzenia wynoszą odpowiednio 2.42 oraz 1.50.

Lech w ostatnich tygodniach gra co prawda nieco „w kratkę”, ale nie zmienia to faktu, że w Gdyni zamelduje się z jasno określonym celem – zwycięstwem i awansem do ćwierćfinału Pucharu Polski. Podopieczni Johna van den Broma byli w minioną sobotę bliscy przedłużenia swojej serii meczów bez wygranej do trzech, ale w końcówce wyjazdowego starcia z Koroną Kielce pełną pulę zapewnił im Kristoffer Velde. Trzeba przy tym podkreślić, że mecz ten niewiele miał wspólnego z piłką nożną – gruba warstwa śniegu, która pokrywała całe boisko, uniemożliwiała normalną grę, a w dodatku narażała zawodników na niepotrzebne ryzyko kontuzji. Finalnie to poznaniacy sięgnęli jednak po wygraną, dzięki czemu utrzymali lokatę na najniższym stopniu podium. Zespół dowodzony przez holenderskiego szkoleniowca ma obecnie w dorobku 32 punkty, tracąc do prowadzącego Śląska Wrocław pięć „oczek”. Zanim jednak lechici wrócą do zmagań w PKO BP Ekstraklasie, przyjdzie im zmierzyć się w Gdyni z liderem Fortuna 1. Ligi – Arką. Zespół ze stolicy Wielkopolski w obecnej edycji Pucharu Polski rozegrał jak do tej pory jeden mecz, bardzo pewnie pokonując w delegacji Zawiszę Bydgoszcz (4:0). Choć wg ekspertów z TOTALbet tak wysoki wynik przeciwko ekipie z Trójmiasta raczej nie wchodzi w grę, bezsprzecznym faworytem tej potyczki będą goście. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na awans przedstawiciela ekstraklasy płaci bowiem 1.50 zł. Analogiczny zarobek w przypadku Arki wynosi z kolei 2.42 zł.

