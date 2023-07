Zagłębie lepsze od Śląska? Przed nami pierwsze derby nowego sezonu!

Kursy TOTALbet: Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin

Zeszły sezon bez wątpienia był dla wszystkich związanych z Zagłębiem Lubin rozczarowujący. Drużyna długo błąkała się w okolicach strefy spadkowej, a jej sytuacja daleka była od ideału. Strzałem „w dziesiątkę” lubińskich działaczy okazało się zatrudnienie na stanowisku pierwszego szkoleniowca Waldemara Fornalika. Były selekcjoner reprezentacji Polski umiejętnie poukładał zespołu, czego efektem wysokie – biorąc pod uwagę przebieg pierwszej części sezonu – dziewiąte miejsce w rozgrywkach 2022/2023. Latem na dolnym Śląsku doszło jednak do kilku ciekawych ruchów transferowych, które sprawiają, że w „Miedziowych” możemy upatrywać jednego z kandydatów do miana „czarnego konia” świeżo rozpoczętego sezonu. Największym echem odbiło się naturalnie wykupienie Dawida Kurminowskiego. 24-letni napastnik wiosną był jedynie wypożyczony z duńskiego Aarhus GF, wg klubowych włodarzy spisał się na tyle dobrze, że postanowiono wyłożyć 600 tys. euro na transfer definitywny. Oprócz niego w Lubinie zameldowali się także tacy zawodnicy jak choćby Damian Dąbrowski (Pogoń Szczecin), Juan Munoz (CD Leganes), Michał Nalepa (Lechia Gdańsk) czy wypożyczony z Dynama Kijów Sergiy Buletsa. Ptaszki ćwierkają zresztą, że nie jest to koniec wzmocnień, a blisko przenosin do Zagłębia jest m.in. skrzydłowy Rakowa Częstochowa – Mateusz Wdowiak. Zapewne wkomponowanie nowych zawodników zajmie trenerowi Fornalikowi nieco czasu, ale już na inaugurację – w wygranym 2:1 meczu z Ruchem Chorzów – w grze jego podopiecznych można było dostrzec sporo pozytywów. W drugiej serii gier apetyty na zwycięstwo będą jeszcze większe, „Miedziowi” na wyjeździe zmierzą się bowiem ze Śląskiem Wrocław. Zdaniem TOTALbet to gospodarze będą nieznacznym faworytem derbów dolnego Śląska, choć Zagłębie wcale nie jest bez szans. Legalny polski bukmacher kurs na triumf wrocławian ustalił na poziomie 2.50, w przypadku gości z Lubina jest to 2.99.

We Wrocławiu także doszło do sporych roszad kadrowych, a najgłośniejszą bez wątpienia okazało się odejście Johna Yeboaha. Urodzony w Niemczech zawodnik był w minionych rozgrywkach zdecydowanie najjaśniejszym punktem wrocławskiej ekipy, notując we wszystkich rozgrywkach 13 goli i 2 asysty. Długo wydawało się, że 23-latek odejdzie za granicę, ale dość nieoczekiwanie walkę o jego podpis wygrał Raków Częstochowa, który zapłacił za zawodnika ok. 1,5 mln euro. Trzeba przy tym podkreślić, że włodarze Śląska nie zamierzali próżnować, do klubu trafiło bowiem kilku interesujących zawodników. Największe nadzieje bez wątpienia wiązane są z 29-letnim Kennethem Zohore. Duński napastnik przed laty uważany był za duży talent, dość powiedzieć, że jeszcze 3 lata temu West Bromwich Albion zapłacił za niego blisko 9 mln euro! Rozwój Duńczyka bardzo mocno wyhamowały jednak urazy, przez które nie potrafił wrócić do dawnej formy. Ostatnie pół roku Zohore spędził w rodzimym Odense BK, w barwach którego wystąpił zaledwie czterokrotnie, nie zdobywając ani jednej bramki. Oprócz niego do Wrocławia przybyli także Burak Ince (Arminia Bielefeld), Mateusz Żukowski (Glasgow Rangers) oraz Aleks Petkov (Arda Kardzhali). Na papierze wzmocnienia te wyglądają interesująco, otwarta pozostaje natomiast kwestia, jak nowi gracze wpasują się do zespołu prowadzonego przez Jacka Magierę. 45-letni szkoleniowiec znany jest z ogromnej ambicji i wydaje się mało prawdopodobne, aby pod jego wodzą Śląsk po raz kolejny zmuszony był do walki o utrzymanie. Na inaugurację nowego sezonu drużyna nie pokazała się jednak z najlepszej strony, w szczęśliwych okolicznościach remisując w Kielcach z Koroną 1:1. Z Zagłębiem, przed własną publicznością ma być jednak inaczej – w opinii TOTALbet to wrocławianie mają większe szanse na podniesienie z murawy kompletu punktów.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Śląsk – 2.50 remis – 3.37 Zagłębie – 2.99

Podwójna szansa:

1X – 1.40 12 – 1.34 X2 – 1.52

Śląsk Wrocław strzeli gola:

tak – 1.30 nie – 3.35

Zagłębie Lubin strzeli gola:

tak – 1.35 nie – 3.02

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 8.50 powyżej 0.5 – 1.06

poniżej 1.5 – 3.27 powyżej 1.5 – 1.33

poniżej 2.5 – 1.77 powyżej 2.5 – 2.02

poniżej 3.5 – 1.29 powyżej 3.5 – 3.50

poniżej 4.5 – 1.10 powyżej 4.5 – 6.70

poniżej 5.5 – 1.03 powyżej 5.5 – 12.00

